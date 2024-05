Bilan de l'Opération ROULETTE - 21 individus condamnés à des amendes totalisant 101 100 $

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) rend publique la liste des 21 individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 101 100 $ pour différentes infractions commises sur le territoire de la Montérégie, principalement au regard de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur les pêches.

Rappelons que l'opération ROULETTE s'est déroulée le 1er décembre 2021 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait près de 21 individus, a nécessité la participation de plus de 40 agents de protection de la faune. Il s'agit d'une opération antibraconnage portant principalement sur :

La vente illégale et l'achat illégal de poissons d'intérêt sportif (principalement la perchaude et le doré);

Le dépassement des limites de prise et de possession de poissons;

La pêche en temps prohibé.

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur attitré à l'opération.

Contrevenant Infractions Pénalité CÉDRAS, Mario Saint-Jean-sur-Richelieu Vente illégale de poissons (perchaudes, dorés et crapets)

Pêche en temps prohibé

Pêche interdite avec des poissons appâts 31 350 $ RONDEAU, Richard Saint-Jean-sur-Richelieu Vente illégale et achat illégal de poissons (perchaudes et crapets) 22 400 $ ARSENAULT, Christine Beauharnois Vente illégale et achat illégal de poissons (perchaudes)

Possession illégale de poissons 7 975 $ GOUPIL, Martin Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 4 250 $ RONDEAU, Claude Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 3 750 $ GARCEAU, Gérard Saint-Jean-sur-Richelieu Vente illégale de poissons (crapets) 3 750 $ RÉHAUME, Robert Venise-en-Québec Achat illégal de poissons 3 650 $ BEAUCHEMIN, Éric Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 2 500 $ ST-PIERRE, Linda Léry Achat illégal de poissons 2 500 $ CLOUATRE, Brigitte Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 2 500 $ DAUDELIN, Lucie Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 2 500 $ LECLERC, Claude Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 2 500 $ TESSIER, Lucie Beauharnois Achat illégal de poissons 1 825 $ GODIN, Michel Saint-Jean-sur-Richelieu Vente illégale de poissons (perchaudes) 1 825 $ OUIMET, Jean-Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 1 825 $ BEAUCHEMIN, Noël Charles Mont-Saint-Hilaire Achat illégal de poissons 1 000 $ BISAILLON, Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 1 000 $ DUMAIS, Jessyka Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 1 000 $ PERREAULT, Robert Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 1 000 $ SAINT-LAURENT, Jean-Nil Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal de poissons 1 000 $ ST-PIERRE, Manon Saint-Jean-sur-Richelieu Achat illégal et vente illégale de poissons (perchaudes) 1 000 $

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

