Bilan de l'opération PIE antibraconnage en Gaspésie - 81 individus condamnés à des amendes totalisant 316 750 $

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) rend publique la liste des 81 individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 316 750 $, pour différentes infractions commises sur le territoire de la Gaspésie (baie des Chaleurs), principalement au regard de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur les pêches.

Rappelons que l'opération PIE s'est déroulée du 16 au 19 mars 2021 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait 81 individus, a nécessité la participation de plus de 40 agents de protection de la faune. Il s'agit d'une opération antibraconnage visant principalement :

La vente et l'achat de poissons et de gibier;

Le dépassement des limites de prise de poissons et de gibier;

La possession illégale de poissons et de gibier.

Les espèces visées sont principalement le saumon de l'Atlantique, l'éperlan arc-en-ciel, le bar rayé, l'omble de fontaine, le cerf de Virginie, l'orignal et la gélinotte huppée.

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur attitré à l'opération.

Contrevenant Infractions Pénalités ROY, Hugues Carleton-sur-Mer Vente illégale et achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique, éperlans arc-en-ciel)

Vente illégale et achat illégal de gibier (orignaux, cerfs de Virginie, gélinottes huppées)

Chasse à l'orignal femelle sans permis

Chasse illégale du cerf sans bois (moins de 7 centimètres)

Dépassement des limites et possession illégale de gibier (orignaux, cerfs de Virginie, gélinottes huppées) 68 525 $ Annulation du

certificat du

chasseur et

interdiction d'en

solliciter un

nouveau pendant

24 mois MALTAIS, Reynald Carleton-sur-Mer Vente illégale et achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique, éperlans arc-en-ciel)

Vente illégale et achat illégal de gibier (orignaux, gélinottes huppées)

Dépassement des limites de possession de petit gibier (gélinottes huppées) 61 000 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois LANDRY, Étienne Carleton-sur-Mer Chasse à l'orignal sans permis

Possession illégale de gibier (orignaux)

Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Achat illégal de gros gibier (orignaux)

Tir à partir d'un véhicule (gros gibier) 10 475 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois GRENIER, Donald Saint-Godefroi Vente illégale et achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique, éperlans arc-en-ciel) 7 300 $ BERNARD, Arold Carleton-sur-Mer Avoir pourchassé un gros gibier en véhicule

Faux renseignement à l'enregistrement d'un gros gibier

Arme chargée à bord d'un véhicule

Achat illégal de gibier (orignaux)

Chasse avec engin prohibé (gros gibier)

Possession illégale de petit gibier

Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 7 225 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois LANDRY, François Carleton-sur-Mer Vente illégale et achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique, bars rayés) 5 475 $ BÉLANGER, Germain Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux, gélinottes huppées)

Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 4 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois BERTHELOT, Ghislain Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux, gélinottes, oiseaux migrateurs)

Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 4 450 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois BERNARD, Paul Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique)

Avoir décelé un gros gibier la nuit avec un projecteur 4 150 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois MALTAIS, Michael Caplan Chasse à l'orignal femelle sans permis

Possession illégale de gibier (orignaux)

Chasse dans une zone autre que celle indiquée sur son permis

Faux renseignement à l'enregistrement d'un gros gibier 4 150 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois BOUDREAU, Jean-Guy Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique)

Faux renseignement à l'enregistrement d'un gros gibier

Achat illégal de gibier (orignaux) 3 900 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois LANDRY, Marie-Léane Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique)

Achat illégal de gibier (orignaux) 3 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois BUJOLD, Michel Escuminac Achat illégal de gibier (orignaux)

Possession illégale de gibier (orignaux) 3 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois GRENIER, Doria Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 3 650 $ LEBLANC, Marcel Escuminac Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 3 650 $ LOUBERT, Pierre Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique, éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ ROY, Normand Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux)

Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 3 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois MCGRATH, Robert Pointe-à-la-Croix Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 3 000 $ MAJOR, Réjeanne Nouvelle Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 2 500 $ PARÉ, Michel Maria Vente illégale et achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique)

Possession de saumons de l'Atlantique non étiquetés 2 175 $ ALLARD, Andrée Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ ALLARD, Georges-Michel Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ ARSENAULT, Eugène Saint-Siméon Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ AUDET, Johanne Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ BERNARD, Michel Matane Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BERTHELOT, Gervais Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux) 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois BERTHELOT, Guy Boucherville Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BERTHELOT, Guy Carleton Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ BOISCLAIR, Ghyslain Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux) 1 825 $ BRIAND, Michel Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BRIAND, Yvan Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ BUJOLD, Alexis Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ CAISSY, Michel Nouvelle Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ CAISSY, Rémi Nouvelle Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ CARON, Harold Maria Achat illégal de gibier (orignaux) 1 825 $ CHIASSON, Léo Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ CYR, Sébastien Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DUBÉ, Géraldine Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ DUGAS, Michelle Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GRANT, Hilda Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ GRENIER, Lucia Gaspé Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LABILLOIS, Nicole Nouvelle Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LANDRY, Carmella Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LANDRY, Clément Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LANDRY, Dominic Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LANDRY, Ghislain Carleton-sur-Mer Achat illégal et vente illégale de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LANDRY, Paul-Aimé Nouvelle Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LATRASSE, Christelle Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LAVIOLETTE, Lorraine Nouvelle Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LE BLANC, Bernard Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LEBLANC, France Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LEBLANC, Gaston Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Guy Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Jean-Charles Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Louise Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Marjolaine Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LEBLANC, Martial Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Maryse Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Nathalie Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LECLERC, Maurice Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LÉONARD, Denis Nouvelle Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ LÉVESQUE, Alain Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LOUBERT, Richard Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ MALTAIS, Denis Caplan Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ MALTAIS, Yvon Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux) 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois MARQUIS, Jean-Guy Nouvelle Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ MCNAUGHTON, Louis-Alexandre Paspébiac Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ NORMANDEAU, Diane Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ PARADIS, Sylvio Contrecœur Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ PILOTE, Jean-François Les Éboulements Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ PORLIER, Pierre Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (orignaux) 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois RIVIÈRE, Roger Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ ROY, Bernard Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ SAVOIE, Sébastien Nouvelle Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ VALADE, Anick Maria Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ VERGE, Marilyn Carleton-sur-Mer Achat illégal de poissons (saumons de l'Atlantique) 1 825 $ BERNARD, Louis Carleton-sur-Mer Achat illégal de gibier (gélinottes huppées) 1 000 $ CONNORS, Melvin Carleton-sur-Mer Non-respect des conditions d'un permis de pêche commerciale (éperlans arc-en-ciel) 1 000 $ BERNARD, Étienne Carleton-sur-Mer Dépassement des limites de possession de petit gibier (gélinottes huppées)

Possession illégale de petit gibier (gélinottes huppées) 750 $ ST-GELAIS, Michel Matane Achat illégal de gibier (gélinottes huppées) 500 $ CORMIER, Sandro Carleton-sur-Mer Faux renseignement à l'enregistrement d'un gros gibier 250 $

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

