Bilan culturel 2018 - Québecor présente sa contribution à l'industrie culturelle québécoise

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Québecor est fière de présenter le bilan 2018 de son apport à l'industrie culturelle québécoise et de partager le travail exceptionnel de tous ses collaborateurs et partenaires qui contribuent à créer, à diffuser et à faire rayonner la culture québécoise chaque jour.

« Une fois de plus cette année, les réalisations figurant dans ce bilan démontrent notre engagement à faire vivre la culture québécoise en français. Québecor est une entreprise d'ici, fière de ses origines et de sa langue. C'est pourquoi nous sommes non seulement fiers de contribuer, par le biais de nos activités économiques, à la création de contenu original, à la production de spectacles, ou encore, à la publication de journaux, de magazines et de centaines de livres, mais aussi de soutenir, par le biais de nos activités philanthropiques, plus de 150 organismes culturels chaque année, partout au Québec », a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Faits saillants du Bilan culturel 2018

Un engagement philanthropique orienté vers la culture

Soutien, d'une valeur de près de 20 M$, à plus de 150 organismes et événements culturels à l'échelle du Québec, représentant près de la moitié des contributions en dons et commandites de Québecor ;

Remise de deux bourses de 50 000 $ chacune lors de la Soirée hommage Québecor à la chanteuse Patsy Gallant et à la comédienne Andrée Lachapelle, pour souligner leur carrière exceptionnelle et leur contribution à la culture québécoise ;

et à la comédienne Andrée Lachapelle, pour souligner leur carrière exceptionnelle et leur contribution à la culture québécoise ; Organisation et présentation de l'exposition Refus global : 70 ans à l'Espace musée Québecor ;

à l'Espace musée Québecor ; Création de la Bourse Diversité à l'écran Québecor, dans le cadre du Festival International du Film Black de Montréal, remise à un jeune issu des communautés noires désirant poursuivre des études dans le milieu de l'audiovisuel ;

Création du Fonds MELS qui remettra une valeur totale de 1,0 M$ en services de location d'équipements, d'effets visuels et de postproduction image et son à des réalisateurs et producteurs québécois de longs métrages à petit budget ;

Soutien renouvelé envers quelques-uns des plus importants festivals musicaux du Québec, soit le Festival en chanson de Petite-Vallée, la Fête de la musique de Tremblant, le Festival de la Chanson de Tadoussac et le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue ;

et le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue ; Célébration du 10e anniversaire d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois, le plus grand projet philanthropique de Québecor.

Soutenir la production et la diffusion de contenu original québécois en français

Contribution de 224,6 M$ à la culture par Vidéotron, dont 23,4 M$ voués à la production de contenu par l'entreprise du Fonds des médias du Canada et 154 M$ versés en redevances aux chaînes spécialisées francophones avec contenu culturel ;

et 154 M$ versés en redevances aux chaînes spécialisées francophones avec contenu culturel ; Poursuite du succès de Club illico, qui a fêté son 5 e anniversaire, avec 6 nouvelles productions originales créées par des artisans d'ici, tournées ici et mettant en vedette des talents d'ici ;

anniversaire, avec 6 nouvelles productions originales créées par des artisans d'ici, tournées ici et mettant en vedette des talents d'ici ; Contribution de 263,3 M$ à la culture par Groupe TVA, dont 255,2 M$ en dépenses de programmation de contenu canadien ;

Plus de 75 productions originales créées en collaboration avec Québecor Contenu diffusées sur les plateformes de Groupe TVA et sur Club illico ;

Exportation de plusieurs productions originales dans une foule de marchés, dont Révolution et Pour Sarah en France , Victor Lessard et L'imposteur au Canada anglais, Fugueuse en France , en Italie et en Norvège ainsi que Boomerang en France et au Royaume-Uni ;

et en , et au anglais, en , en Italie et en Norvège ainsi que en et au Royaume-Uni ; Reconnaissance du travail exceptionnel des artisans de MELS, avec notamment deux prix Écran Canadien pour le film Hochelaga, Terre des âmes, dans les catégories Meilleurs effets visuels et Meilleur son d'ensemble.

Une offre culturelle riche et diversifiée aux Québécois

Lancement de QUB radio, la toute première radio numérique de Québecor logeant dans le créneau de la radio parlée et offrant en plus une importante bibliothèque de baladodiffusion ;

Publication par les 19 maisons d'édition de Québecor de 372 livres en version papier et de 247 titres en version numérique, dont 9 des 30 livres les plus vendus au Québec ;

Présentation de 230 spectacles musicaux au Québec par l'entremise du Centre Vidéotron, de Gestev et de Musicor Spectacles, dont Lara Fabian , Marc Dupré, Eric Lapointe , Patrick Watson et Karkwa, Belles-Sœurs : théâtre musical, la comédie musicale Saturday Night Fever ainsi que les soirées Plug & Play à la Baie de Beauport ;

, Marc Dupré, , et Karkwa, Belles-Sœurs : théâtre musical, la comédie musicale ainsi que les soirées à la ; Mise en marché d'une foule de produits musicaux par Les Disques Musicor représentant Jean-Pierre Ferland , Corneille, Alex Nevsky , Sarahmée, Yama St-Laurent, MP3 Disques comptant parmi ses artistes 2Frères, Paul Daraîche et Natasha St-Pierre ainsi que Ste-4 Musique, représentant Caravane, Joseph Edgar ainsi que Pépé et sa guitare ;

, Corneille, , Sarahmée, Yama St-Laurent, MP3 Disques comptant parmi ses artistes 2Frères, Paul Daraîche et ainsi que Ste-4 Musique, représentant Caravane, ainsi que Pépé et sa guitare ; Publication des hebdomadaires culturels les plus populaires au Québec par l'entremise des cahiers Weekend du Journal de Montréal et du Journal de Québec ;

du et du ; Couverture et promotion de la culture québécoise dans les magazines 7 Jours, La Semaine et Échos Vedettes qui y dédient plus de 50 % de ses pages.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Renseignements: Québecor, 514-380-4572, medias@quebecor.com

Related Links

http://www.quebecor.com