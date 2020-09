Bilan annuel de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec - Les succès avant la tempête

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Alliance et les partenaires de l'industrie touristique se sont réunis aujourd'hui, de façon entièrement virtuelle, pour l'Assemblée générale annuelle, afin de dresser le bilan de l'année (1er avril 2019 au 31 mars 2020) et d'élire le nouveau conseil d'administration de l'organisation. Bien que l'année se soit terminée avec l'entrée dans une pandémie aux impacts sans précédent sur l'industrie touristique mondiale, des résultats exceptionnels ont été obtenus avant que celle-ci éclate. Évidemment, ce contexte a présenté des défis majeurs mais a prouvé, une fois de plus, à quel point les partenaires associatifs et les entreprises de l'industrie touristique sont unis, agiles et créatifs.

Des résultats exceptionnels avant la crise

Jusqu'en mars 2020, le tourisme avait le vent dans les voiles et ce, depuis plusieurs années. Un travail collaboratif et concerté de toutes les parties prenantes a permis d'atteindre des résultats exceptionnels pour l'ensemble de la destination au 31 mars 2020 :

9,3 millions de touristes hors Québec

5,8 milliards de dollars de dépenses touristiques générées par cette clientèle

Une hausse de 5,4 % des arrivées internationales, ce qui est supérieur à la moyenne du Canada

L'Alliance, entourée de ses partenaires corporatifs et associatifs, est particulièrement fière d'avoir réalisé son Plan stratégique 2017-2022, avec deux ans d'avance, en 36 travaux, à raison de 12 par année ainsi que d'avoir atteint la totalité des cibles de résultats fixés. En ce sens, l'organisation a complété avec succès son premier mandat de 3 ans pour la mise en marché hors Québec de la destination. D'ailleurs, un audit indépendant, commandé par le ministère du Tourisme, a confirmé la conformité du respect des engagements contractuels ainsi que la pertinence du modèle d'affaires mis en place au Québec depuis 2016.

Cette planification stratégique large et ambitieuse n'aurait pu être réalisée sans la précieuse collaboration des associations touristiques et des entreprises. Elle a permis, en autres, de stimuler les partenaires et l'équipe de l'Alliance à évoluer et à innover dans une gestion de changements continus et de valoriser l'industrie pour lui établir une position plus forte dans l'environnement public et économique. L'Alliance souligne enfin le climat de collaboration qui a été développé avec l'équipe du ministère du Tourisme et qui bénéficie à l'industrie dans son ensemble. Pour en apprendre davantage, consultez le rapport annuel 2019-2020.

Priorités pour 2020-2021

Devant les défis que l'industrie touristique doit relever, alors que les impacts de la pandémie perdureront sur une période de temps importante, l'Alliance souhaite plus que jamais revenir à ses racines, à ses membres. La fermeture des frontières avec les marchés extérieurs, la limitation des regroupements et des déplacements entre les régions, la distanciation sociale et l'implantation des mesures sanitaires sont les principaux facteurs qui affectent de plein fouet le tourisme. L'organisation, partenaire de réussite de l'industrie, s'engage donc à continuer son travail actif en représentant et en accompagnant l'industrie. Elle compte également, à titre de mandataire du ministère du Tourisme, poursuivre avec agilité la promotion du Québec au rythme que la situation sanitaire le permet. Tout ceci avec un souci d'excellence opérationnelle de gestion, de gouvernance et des finances.

Exécutif et conseil d'administration 2020-2021

Le conseil d'administration est fier d'accueillir deux nouveaux administrateurs issus du collège électoral régional : madame Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière et du Marché de Noël de l'Assomption, et monsieur Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie. Les deux cumulent une vaste expérience dans le secteur touristique qu'ils sauront certainement mettre au profit de l'industrie en siégeant à la gouvernance de l'Alliance.

L'organisation félicite également les officiers du conseil d'administration pour l'année 2020-2021 :

Président : Jean-Michel Ryan , copropriétaire de la station de ski Mont Sutton et président de l'Association des stations de ski ;

, copropriétaire de la station de ski Mont Sutton et président de l'Association des stations de ski ; Vice-présidente : Geneviève Dumas, présidente du CA de Tourisme Outaouais et directrice générale du Château Montebello ;

Secrétaire : Émilie Gaudreault, présidente du Réseau ÉCONOMUSÉE®, copropriétaire et présidente de Délices du Lac-Saint-Jean.

Cliquez ici pour accéder aux détails complets du conseil d'administration de l'Alliance pour 2020-2021

Citations

« Plus que jamais, pour le nouveau cycle de planification stratégique, l'Alliance met ses membres au cœur de ses actions. L'organisation veillera à représenter et à accompagner l'industrie pour l'aider à naviguer et à se développer en cette période particulière tout en faisant la promotion du Québec au rythme que la situation sanitaire le permet. »

Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration.

« Je suis très fier de ce que nous avons réalisé en équipe et qui a permis d'atteindre ces résultats exceptionnels. L'organisation de l'industrie touristique québécoise est reconnue comme un modèle innovant et participatif qui fait désormais office de modèle au Canada. Je remercie les partenaires associatifs pour leur collaboration et les entrepreneurs pour leur confiance. Ensemble, nous évoluerons et passerons au travers de cette crise. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

