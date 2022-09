Bilan annuel 2021-2022 de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

UNE ORGANISATION PLUS FORTE ET PRÊTE À CONTRIBUER ACTIVEMENT À LA TRANSFORMATION DU TOURISME

QUÉBEC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Après deux journées de rencontres stratégiques qui réunissaient plusieurs acteurs clés du tourisme, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec a rassemblé la semaine dernière, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, les membres associatifs et les entreprises pour souligner avec fierté les avancées réalisées par l'organisation au cours de la dernière année.

De gauche à droite: Dave Laveau, Yanick Morin, Jean-François Côté, Randa Napky, Marc Plourde, Valérie Therrien, Dany Thibault, Martin Soucy, Jean-Michel Ryan, Émilie Gaudreault, Mario Leblanc, Julie Kinnear, Annie Landry, Agathe Sauriole et Laurent Plourde. Le conseil compte également sur l'engagement de Yan Hamel et Yves Lalumière, absents sur la photo. (Groupe CNW/Alliance de l'industrie touristique du Québec)

Dans un climat de collaboration et de synergie entre les différent.e.s participant.e.s, l'Alliance a présenté le bilan d'une année pivot à la fois marquée par le prolongement des mesures sanitaires, l'instabilité aux frontières et le sentiment d'optimisme généré par la reprise graduelle des activités touristiques à l'échelle mondiale. Les membres ont également élu leur nouveau conseil d'administration.

Consolider les bases pour représenter encore mieux l'industrie

Après deux années hors-norme, l'Alliance a poursuivi le plein déploiement de son équipe et de sa mission en fonction des priorités de ses membres regroupés au sein d'entreprises et d'associations touristiques régionales et sectorielles. À travers la réalisation de ses 12 initiatives stratégiques, elle a contribué activement à la relance de l'industrie, à la mobilisation des partenaires de l'industrie et à la valorisation du tourisme.

L'Alliance a rendu compte de ses résultats alors que les indicateurs fixés par le conseil d'administration pour mesurer la performance de l'organisation sont au vert. Après avoir mené un sondage auprès de ses membres, les résultats indiquent que :

96 % des membres croient que l'Alliance contribue à la force du réseau associatif.

95 % des membres croient que l'Alliance contribue à la représentation d'intérêts et à la valorisation de l'industrie.

91 % des membres croient que l'Alliance contribue à accroître la reconnaissance de l'impact économique de l'industrie dans l'économie du Québec et la vitalité des régions.

Quant à la réalisation du mandat de mise en marché, délégué par le ministère du Tourisme pour lequel l'organisation est en renouvellement, l'Alliance a poursuivi le déploiement de la stratégie 2021-2023 et a continué d'atteindre ses cibles. L'Alliance a dépassé son ratio d'investissement dans les actions directes de mise en marché avec un résultat de 92,5 %, alors que la cible du mandat est un résultat de 90 %. Avec un investissement total de 8,9 M $, la cible annuelle moyenne de 3,5 M $ en contribution des partenaires au budget de la mise en marché a été largement surpassée.

L'Alliance a présenté et fait état des 12 travaux sur lesquels elle concentre actuellement ses efforts en 2022-2023. Il a notamment été question de la consolidation de l'organisation au chapitre des affaires publiques, de sa représentativité des 10 000 entreprises membres de son réseau et de la mise sur pied du nouveau Centre d'intelligence d'affaires en tourisme (CIAT) pour appuyer son discours et ses membres. L'accroissement de la communication avec l'industrie, la mise en en place d'une approche 360 degrés de la mise en marché, de même que l'accompagnement de l'Alliance pour bonifier les actions de développement durable au sein de l'industrie font également partie des priorités de l'année en cours.

Le rapport annuel 2021-2022 peut être consulté en cliquant ici.

Élection du conseil d'administration 2022-2023

Le conseil d'administration est élu démocratiquement par les membres associatifs et corporatifs de l'Alliance. Les membres sont issus de tous les secteurs et de toutes les régions de l'industrie touristique québécoise, ce qui fait de l'Alliance l'organisation d'affaires la plus représentative de l'industrie au niveau provincial.

Le président du conseil d'administration, M. Jean-Michel Ryan, la vice-présidente, Mme Valérie Therrien, et la secrétaire, Mme Émilie Gaudreault, poursuivront leur mandat à titre d'officier.ière.s. L'Alliance tient également à remercier Mme Geneviève Dumas, de même que Mme Joanna Lortie, administratrices sortantes, pour leur précieuse contribution aux travaux du conseil et de ses comités.

Pour accéder à la composition complète du conseil d'administration de l'Alliance pour 2022-2023, cliquez ici.

Citations

« Je tiens à souligner une fois de plus le dévouement, la participation et l'implication toujours plus grande de nos membres au sein de nos instances de collaboration pour participer à la relance du tourisme. Les conseils consultatifs des entreprises et affaires publiques de même que des associations touristiques, officialisés aujourd'hui par la ratification des modifications aux règlements généraux, viennent renforcer cette synergie qui fait la force de notre Alliance. Par ailleurs, avec la création du Centre d'intelligence d'affaires en tourisme, nous sommes engagés à donner les meilleurs outils à nos membres et à continuer d'assumer pleinement notre rôle de porte-parole de l'industrie touristique »

Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration.

« Après maintenant cinq ans d'existence et 60 initiatives stratégiques accomplies, l'Alliance remplit ses objectifs d'être un chef de file et fédérateur du développement de l'équipe associative. Par ses actions de promotion et de mise en marché, elle est présente et accompagne le/la voyageur.euse tout au long de son parcours. Par ses prises de parole et sa représentation des intérêts collectifs du secteur, elle agit maintenant comme un incontournable dans l'univers politique, économique et public. Dans cette nouvelle ère du tourisme, nous voulons continuer de collaborer activement avec nos partenaires - publics, associatifs et privés - pour positionner et renforcer l'attrait de notre destination, tout en contribuant activement au développement durable et responsable du Québec et de ses régions. »

Martin Soucy, président-directeur général

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise. Elle est également mandataire du ministère du Tourisme pour la mise en marché de la destination sur les marchés québécois, canadiens et internationaux. L'Alliance contribue ainsi au rayonnement de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

