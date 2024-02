MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Transplant Québec accuse en 2023 une année record en don d'organes au Québec avec plusieurs indicateurs à la hausse. Une performance qui se traduit par un accroissement considérable du volume d'activité en 2023 : une augmentation de près de 35 % du nombre de références, une majoration de 20 % du nombre de donneurs décédés, une hausse de 20 % du nombre d'organes transplantés et une progression de 17 % du nombre de personnes qui ont pu bénéficier d'une transplantation au Québec. « Ces résultats positifs mettent clairement sous pression toutes les sphères de l'écosystème qui entrent en jeu à l'attribution de chaque organe », affirme la directrice générale de Transplant Québec, Martine Bouchard.

Des résultats qui, à nouveau, mettent en lumière des secteurs plus fragiles dans l'ensemble du processus du don d'organes et de la transplantation. Plusieurs ajustements sont indispensables pour soutenir cette croissance, notamment au niveau du cadre législatif et des ressources allouées pour la coordination de ce processus névralgique. « Cette croissance nous démontre que le Québec doit passer aux actes rapidement tant sur l'organisation de l'ensemble du processus, que sur la formation des professionnels de la santé. Il est d'autant plus important d'agir sur la disponibilité et le développement des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation de notre mission qui n'est autre que de sauver des vies », développe Martine Bouchard.

Bien que les chiffres de ce bilan 2023 soient en hausse, le nombre de donneurs potentiels reste encore en dessous de ce que le Québec est effectivement en mesure d'atteindre. « Concrètement, cela signifie que des personnes ayant besoin d'un organe et inscrites sur notre liste d'attente décèdent actuellement alors que nous savons que nous pouvons faire mieux », explique Martine Bouchard.

Les faits saillants en un coup d'œil (2023) :

1156 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

853 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

569 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et leur famille.

Le temps d'attente est au plus bas de son histoire pour les personnes transplantées de poumons avec une moyenne de 57 jours alors que le nombre de personnes en attente d'un cœur (32) est à son plus bas niveau depuis 10 ans.

206 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 696 organes.

Les trois régions les plus performantes au Québec

Au chapitre des références pour don d'organes, la région métropolitaine occupe le premier rang des régions les plus performantes au prorata de la population avec un taux de 26,3 donneurs potentiels pour 100 000 habitants, suivie par la Mauricie-Centre-du-Québec (19,3) et Capitale-Nationale (16,8). Aussi, il est à souligner que le Bas-Saint-Laurent a vu une augmentation spectaculaire de près de 230 % du nombre de ses références cette dernière année. Rappelons que les références sont faites à Transplant Québec par un professionnel de la santé qui identifie un donneur potentiel selon des procédures types pour le don d'organes ou le don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir (AMM).

Le bilan 2023 en don d'organes au Québec est disponible ici.

La fiche d'information complémentaire peut être consultée ici.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

