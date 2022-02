BILAN 2021 EN DON D'ORGANES : Le Québec enregistre une augmentation significative des inscriptions sur la liste d'attente

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Transplant Québec constate que le nombre de Québécois en attente d'une transplantation a augmenté de plus de 10 % en 2021, une hausse (86 personnes) non observée au cours des 10 dernières années. C'est en effet ce que démontrent les données rendues publiques aujourd'hui par l'organisme. Alors que le nombre de personnes en attente d'un foie et d'un rein a augmenté, le nombre de personnes en attente de poumons est historiquement au plus bas. Le Québec a d'ailleurs atteint un nombre record de transplantations pulmonaires (72) en 2021, ce qui confirme la tendance des trois dernières années.

Bien que l'activité en don d'organes ait repris de façon variable dans la dernière année, elle est demeurée sous la moyenne de celles qui ont précédé la pandémie. De fait, l'année 2021 témoigne d'une légère remontée de l'activité, notamment en termes de références de donneurs potentiels. Malgré tout, on observe une diminution du nombre de donneurs et de personnes transplantées si on compare les résultats à ceux obtenus avant la pandémie.

« Pour être efficace et faire du Québec un leader en matière de don d'organes, il est primordial de s'attarder dès maintenant à moderniser la législation qui soutient la réalisation du don au bénéfice des donneurs, des patients en attente, des patients transplantés et de leurs familles » affirme le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu. « Les donneurs d'organes sont extrêmement rares. Pour chaque donneur non référé, ce sont jusqu'à huit vies qui auraient pu être sauvées grâce à la transplantation. »

Top 3 de la performance au Québec

Au chapitre des références, la région métropolitaine se démarque telle la région la plus performante au prorata de la population avec un taux de 15 donneurs potentiels pour 100 000 habitants, suivie de près par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-la-Madeleine. Les références sont faites à Transplant Québec par un professionnel de la santé qui identifie un donneur potentiel selon des procédures types pour le don d'organes ou le don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir.

2021 en un coup d'œil :

724 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

888 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

409 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et de leur famille.

Le temps d'attente des personnes transplantées d'un foie et de poumons a diminué considérablement de l'ordre de 43 % et de 60 % alors que celui des personnes transplantées d'un cœur a augmenté de 45 %.

144 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 505 organes.

L'augmentation du nombre d'organes utilisés par donneur a permis de transplanter 4 % plus de personnes (19) sans pour autant qu'il y ait eu une augmentation du nombre de donneurs.

Près de 60 % des donneurs étaient âgés entre 50 et 70 ans.

Le bilan complet est disponible ici.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

