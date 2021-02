Bilan 2020 en don d'organes au Québec : Un ralentissement de près de 20 % des activités

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie aura ralenti l'activité en don et en transplantation d'organes au Québec de près de 20 % estime Transplant Québec. C'est ce que démontrent les données du bilan de l'année 2020 publié aujourd'hui par l'organisme. En effet, une baisse de l'activité de 18 à 20 % a été enregistrée en termes de références (18 %), de donneurs effectifs (20 %) et de personnes transplantées (20 %). Une diminution majoritairement attribuable à l'impact de la première vague de la pandémie de la mi-mars à la mi-mai, là où les références ont significativement chuté. Fort heureusement, cette situation n'a pas affecté le nombre de personnes en attente ni le nombre de décès, lequel a diminué de 14 % en 2020. « Les résultats de la dernière année sont certes mitigés. Ils reflètent l'impact de la pandémie à différents niveaux, mais l'activité en don n'a jamais cessé » atteste Sylvain Lavigne, directeur des services cliniques par intérim de Transplant Québec.

« Il est vrai que la première vague s'est traduite par une baisse marquée du nombre de références des donneurs d'organes potentiels à Transplant Québec. Rappelons qu'avril a été un mois où le taux de donneurs et de références était à son plus bas. L'arrivée de la deuxième vague n'a cependant pas eu le même impact » poursuit M. Lavigne. Transplant Québec observe d'ailleurs un retour à la moyenne habituelle de ses activités durant les derniers mois de l'année 2020. Les références ont notamment dépassé la moyenne des cinq dernières années en septembre, octobre et décembre, en plein cœur de la seconde vague de la pandémie.

Au chapitre des références, la région de l'Estrie se démarque telle la région la plus performante au prorata de la population avec un taux de 17,3 pour 100 000 habitants, suivie de près par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale et Montréal, lesquelles arrivent ex æquo au troisième rang. Les références sont faites à Transplant Québec par tout professionnel de la santé qui identifie un donneur potentiel selon des procédures types pour le don d'organes ou le don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir.

Des 675 références faites à Transplant Québec en 2020, 28 % ont pu être retenues. Pour l'ensemble des références refusées, celles liées aux refus de la famille ont diminué pour une deuxième année consécutive. Néanmoins, 20 % des familles auraient refusé le don d'organes bien que les donneurs y auraient préalablement consenti par écrit.

Au 31 décembre 2020 :

675 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

802 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec.

390 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et de leur famille.

143 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 487 organes.

Le nombre de personnes en attente de poumons (42) était à son plus bas depuis les 15 dernières années, ce qui coïncide avec le nombre de transplantations pulmonaires (69) qui apparente le record de l'an dernier.

48 % des donneurs étaient âgés entre 50 et 70 ans, le plus âgé en date avait 92 ans.

Le bilan complet est disponible ici :

https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/bilan_2020_public.pdf

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

SOURCE Transplant Québec

Renseignements: Annie-Carole Martel, Transplant Québec, 514 286-1414, poste 216, 514 349-0752, [email protected]; Diane Jeannotte, 514 772-8019, [email protected]

Liens connexes

https://www.transplantquebec.ca