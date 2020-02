Bilan 2019 en don d'organes : Le Québec atteint un niveau inégalé de références

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, le nombre de références faites à Transplant Québec pour don d'organes excède le nombre de personnes en attente d'organes au Québec. C'est ce que démontrent les données du bilan de l'année 2019 publié aujourd'hui par Transplant Québec. En effet, le nombre de références faites à Transplant Québec par les centres hospitaliers augmente année après année, atteignant 820 en 2019, soit une hausse de près de 9 % par rapport à l'année précédente. « On observe en 2019 des références provenant de toutes les régions du Québec, ce qui est très encourageant pour l'avenir du don d'organes. On estime également que l'ajout de médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d'organes à la grandeur du territoire permettra de référer plus de donneurs, mais aussi de transplanter plus de personnes » assure M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.

« Nous sommes persuadés qu'une amélioration notable et durable du don d'organes demeure possible, entre autres grâce à la bonification du programme de médecins spécialistes coordonnateurs en don et en transplantation d'organes. Des résultats fort prometteurs ont d'ailleurs pu être constatés dans les établissements bénéficiant du programme, particulièrement sur le plan des références, du nombre des donneurs d'organes décédés et du nombre de patients inscrits sur la liste d'attente de Transplant Québec », mentionne la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Rappelons qu'en octobre dernier la Ministre a annoncé sa décision d'accroître de 10 à 32 le nombre de médecins spécialistes coordonnateurs de sorte à ce qu'ils soient présents dans tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec.

Au chapitre des références, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque telle la région la plus performante au prorata de la population avec un taux de 20,2 pour 100 000 habitants, suivie de près par l'Estrie et Montréal. Les références sont faites à Transplant Québec par tout professionnel de la santé d'un centre hospitalier qui compte au moins une urgence ou une unité de soins intensifs qui identifie un donneur potentiel selon des procédures types pour le don d'organes ou le don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir.

Des 820 références faites à Transplant Québec en 2019, 29 % ont pu être retenues et, de celles-ci, trois sur quatre ont pu mener au don d'organes. Il est par ailleurs normal que des références soient refusées. Il arrive, en effet, que le don d'organes ne puisse se réaliser au moment du décès en raison d'une maladie préexistante ou actuelle, de l'état neurologique, hémodynamique ou autre. Notons que pour l'ensemble des références refusées, le pourcentage lié aux refus de la famille a diminué de 3 %, passant de 38 % en 2018 à 35 % en 2019.

Au 31 décembre 2019 :

820 références pour don d'organes provenant de toutes les régions du Québec ont été faites à Transplant Québec, une augmentation de 112 % depuis 2010.

799 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec.

535 personnes ont pu être transplantées au Québec :

490 grâce à la générosité des donneurs décédés et de leur famille



45 grâce aux donneurs vivants

70 personnes ont été transplantées de poumons, un nombre inégalé à ce jour.

179 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 592 organes.

46 % des donneurs étaient âgés entre 50 et 70 ans, le plus âgé en date avait 92 ans.

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat de la ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

