Bijoux Birks s'est associée à l'agence de publicité Junction59, établie à Toronto, pour développer la campagne présente sur les médias sociaux, les médias numériques, en magasin et en affichage. La campagne a été filmée à Montréal, où Birks a ouvert sa première boutique en 1879. La campagne s'inspire de la « joie de vivre » de deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, et du moment où elles découvrent qu'elles sont faites pour vivre ensemble. Le couple plonge dans un état joyeux et onirique, dansant comme si le temps s'était arrêté. Le couple est interprété par les danseurs Brönte Poiré-Prest et Rahmane Belkebiche.

Bijoux Birks lance également sa toute première chapelle de mariage temporaire. La marque a invité les couples à raconter leurs histoires d'amour en ligne pour gagner un micromariage. Les cérémonies de mariage auront lieu à The Loft at Baro, au 485 King St West, le mardi 12 octobre et le mercredi 13 octobre 2021. Chaque couple parcourra l'allée au son de musique jouée sur place et se mariera au cours d'une cérémonie de 15 minutes dirigée par un célébrant officiel. Tout sera fourni, du décor aux bouquets et aux boutonnières. La cérémonie sera suivie d'une réception de 45 minutes qui comprendra un vin d'honneur et le repas léger préparé par un traiteur pour un maximum de 20 invités. Un photographe sera également présent sur place pour immortaliser cette joyeuse occasion.

À propos de Bijoux Birks

Fondée en 1879, Bijoux Birks (Birks Group Inc.) est le principal créateur canadien de bijoux de luxe, de bijoux de mariage et de cadeaux, tous disponibles dans les magasins de la Maison Birks et dans d'autres points de vente de bijoux de luxe en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Trésor national bien-aimé et symbole convoité du luxe canadien, les bijoux de Bijoux Birks sont reconnus à l'échelle internationale pour leur qualité incomparable et le plaisir qu'ils procurent à ceux qui les contemplent. L'emblématique boîte bleue Birks fait fièrement partie de l'histoire des Canadiens depuis 1879. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Birks à l'adresse Birks.com. @maisonbirks

À propos de Junction59

Junction59 est une agence de publicité intégrée canadienne, axée sur les données et établie à Toronto, dont les clients appartiennent à un large éventail de secteurs industriels. Elle est motivée par le fait qu'il existe presque toujours une manière plus intelligente de commercialiser, et leur travail créatif et stratégique se concentre sur la création de relations émotionnelles avec des publics et de résultats mesurables pour les clients. Pour en savoir plus visitez junction59.com

