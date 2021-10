« Voir la collection des Fêtes Splash de Bijoux Birks a inspiré ma danse », dit Kylie Jefferson. « Ma pièce préférée portée dans la vidéo est le collier lasso diamant Splash de Birks. C'était si élégant, et je me sentais si puissante en le portant. Je suis attirée par l'équilibre parfait. Ma vision était de mettre en valeur ma fragilité et ma force, se rencontrant en toute harmonie. »



La nouvelle collection Birks Splash présente des diamants sertis dans de l'or blanc de 18 k. Les diamants sont méticuleusement taillés, pour évoquer le libre écoulement des gouttes de pluie. Comme Kylie Jefferson, la collection est joyeuse et sophistiquée, avec un esprit rafraîchissant et vibrant.

Dans le film de la campagne, Kylie Jefferson porte ce qui suit :

« Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de présenter Kylie dans son élément », déclare Katie Reusch, directrice du marketing de Bijoux Birks. « Sa chorégraphie et son esprit libre donnent véritablement vie à la narration de cette collection. La grâce et l'élégance de Kylie capturent l'essence de Birks Splash. »

Le partenariat entre Bijoux Birks et Kylie Jefferson a débuté en mai, lorsqu'elle a été nommée première ambassadrice Birks Splash de Bijoux Birks, célébrant les femmes qui ont un impact. Cette collaboration a démarré avec le développement de la marque Bijoux Birks aux Etats Unis, soutenu par la distribution dans 16 magasins Saks Fifth Avenue au pays et sur Saks.com.

La nouvelle collection des Fêtes Splash de Bijoux Birks est en vente au Canada dans les magasins Maison Birks et en ligne à l'adresse suivante Birks.com.

À propos de Bijoux Birks

Fondée en 1879, Bijoux Birks (Birks Group Inc.) est le principal créateur canadien de bijoux de luxe, de bijoux de mariage et de cadeaux, tous disponibles dans les magasins de la Maison Birks et dans d'autres points de vente de bijoux de luxe en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Trésor national bien-aimé et symbole convoité du luxe canadien, Bijoux Birks offre des bijoux reconnus à l'échelle internationale pour leur qualité incomparable et le plaisir qu'ils procurent à ceux qui les contemplent. L'emblématique boîte bleue Birks fait fièrement partie de l'histoire des Canadiens depuis 1879. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Birks à l'adresse Birks.com. @maisonbirks

