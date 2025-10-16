TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Bière Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Richard Alexander au poste de président de l'Association à compter du 20 octobre 2025.

Bière Canada est l'association nationale qui représente les brasseurs canadiens de toutes tailles et de toutes les régions, et se fait la championne infatigable des consommateurs adultes de bière au pays.

Richard Alexander est un dirigeant chevronné doté d'une vaste expérience dans les secteurs de l'accueil et de la restauration, des entreprises réglementées, des associations d'affaires et de la défense des intérêts efficace.

« Richard possède un profil unique pour diriger Bière Canada à un moment crucial pour l'industrie brassicole canadienne. Il apporte une riche expérience, de l'enthousiasme et un solide bilan en matière de représentation », a déclaré Andrew Oland, président de Moosehead Breweries of Canada et président du conseil de Bière Canada.

« J'accueille avec enthousiasme cette opportunité et cette responsabilité, afin d'assurer que les brasseurs canadiens, les consommateurs de bière et tous ceux qui font partie de la chaîne de valeur ajoutée de la bière, de la ferme jusqu'au service soient bien positionnés pour réussir et prospérer longtemps » a dit Richard Alexander.

Bière Canada remercie également CJ Hélie, président sortant, et lui adresse ses meilleurs vœux. M. Hélie a choisi de prendre sa retraite après avoir rejoint Bière Canada en 2021 et cumulé plus de 38 ans au sein de l'industrie canadienne des boissons alcooliques.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Les entreprises membres de Bière Canada brassent 90 % de toute la bière consommée annuellement par les Canadiens. Les brasseurs contribuent directement 2,6 milliards de dollars au PIB du Canada, soit plus de deux fois et demie la contribution combinée des producteurs de vin et de spiritueux.

À travers la chaîne de valeur de la bière, la production, la distribution et la vente de bière soutiennent 149 000 emplois au Canada, génèrent 13,6 milliards de dollars en produit intérieur brut et 5,7 milliards de dollars en recettes fiscales pour les gouvernements.

Bière Canada favorise la consommation modérée et responsable par les adultes en âge légal de consommer et agit comme source d'information de référence sur l'industrie canadienne de la bière.

SOURCE Bière Canada

Source : Karine Cousineau, VP - Communications stratégiques - Bière Canada, [email protected]