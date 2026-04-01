TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Bière Canada exprime ses préoccupations à la suite de la décision du gouvernement fédéral de procéder à une nouvelle hausse des taxes sur la bière, alors que l'abordabilité demeure une préoccupation majeure pour les Canadiens.

Cette nouvelle augmentation exerce une pression supplémentaire sur l'industrie brassicole canadienne et sa main-d'œuvre syndiquée, qui se joignent à un nombre croissant d'acteurs demandant au gouvernement d'abolir l'indexation automatique et de redonner au Parlement la responsabilité des décisions fiscales.

Les consommateurs canadiens paient déjà parmi les taxes les plus élevées au monde sur la bière. Avec la hausse annoncée aujourd'hui, la composante fédérale des droits d'accise sera désormais plus de 20 % supérieure à ce qu'elle était en 2017, année de l'instauration du mécanisme d'augmentation annuelle automatique.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un plafonnement à 2 % de la hausse de la taxe sur la bière annuelle. Cette mesure n'apporte rien de nouveau, puisqu'elle correspond à l'augmentation déjà prévue au 1er avril. En pratique, cela se traduira par environ 14 millions de dollars supplémentaires en taxes sur la bière pour la seule année en cours.

Cette politique d'augmentation automatique, sans révision parlementaire, fait abstraction des principaux défis auxquels l'industrie est confrontée, notamment :

La hausse des coûts des intrants, en particulier de l'aluminium utilisé pour les emballages de bière ;

La faiblesse et la diminution des volumes de ventes dans la catégorie ;

La baisse des ventes de bière dans les restaurants et les bars.

« Ce choix de politique publique réduit le pouvoir d'achat des Canadiens et exerce une pression additionnelle sur une industrie qui soutient des emplois dans presque toutes les circonscriptions fédérales », a déclaré Richard Alexander, président de Bière Canada. « Des producteurs d'orge aux brasseurs, en passant par les bars et les restaurants de nos communautés, ce secteur est profondément ancré dans l'économie canadienne. »

« Bien que la poursuite du soutien ciblé aux petites brasseries soit bienvenu, la réalité est que les taxes augmentent sur plus de 95 % de la bière vendue au Canada », a ajouté M. Alexander. « Dans un contexte de baisse des ventes et de hausse des coûts, permettre une nouvelle augmentation est une mauvaise décision, au mauvais moment. »

Bière Canada réitère la nécessité pour le gouvernement fédéral d'annuler les hausses automatiques futures, d'abolir la politique d'indexation et de rétablir la supervision parlementaire des décisions fiscales, afin qu'elles fassent l'objet d'un examen rigoureux et tiennent compte de leurs impacts sur l'emploi, l'investissement et l'abordabilité.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la voix nationale inclusive qui défend les intérêts des brasseurs canadiens de toutes tailles et de toutes régions, ainsi que des consommateurs de bière au Canada. Les entreprises membres de Bière Canada brassent 90% de toute la bière consommée par les Canadiens chaque année. La production, la distribution et la vente de bière soutiennent 149 000 emplois canadiens, génèrent 13,6 milliards de dollars en produit intérieur brut et 5,7 milliards de dollars en recettes fiscales pour le gouvernement. Bière Canada fait la promotion d'une consommation modérée et responsable chez les personnes ayant l'âge légal et est la source de données et d'informations qui fait autorité sur l'industrie canadienne de la bière.

SOURCE Bière Canada

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