Cette décision n'était cependant pas du goût de nos jeunes patients ambassadeurs, Kaleb et Alab, qui ont décidé de « faire le buzz » en créant un kiosque de limonade virtuel. L'année dernière, ces deux formidables petits patients tenaient le kiosque de limonade au Tournoi Invitation de l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada… et ils y recueillaient la fantastique somme de 25 000 $ ! Bien que le 10 e anniversaire de ce tournoi de golf annuel soit reporté au mois d'août 2021, Kaleb et Alab, ont pour objectif de battre, dès maintenant, leur record de 2019.

« Chaque année, notre hôpital soigne des milliers d'enfants dont beaucoup luttent contre des maladies rares. Nous vivons tous les deux avec l'ostéogenèse imparfaite (OI). Nos os sont très fragiles et se cassent facilement. À ce jour, nous avons cassé plus d'os que nous ne pouvons en compter mais, grâce à l'équipe du Shriners, nous devenons de plus en plus forts ! », expliquent Kaleb et Alab.

Les médecins et les chercheurs de l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada traitent des conditions orthopédiques pédiatriques complexes telles que l'ostéogenèse imparfaite (OI), l'arthrogrypose, la scoliose - pour n'en citer que quelques-unes. Ces professionnels de la santé développent continuellement de nouveaux traitements qui permettent aux enfants d'atteindre leur plein potentiel.

Plus que jamais, nos patients ont besoin de votre appui. C'est un moment idéal pour nous unir - une gorgée à la fois !

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l'expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l'Université McGill, l'hôpital est doté d'un Centre de simulation pédiatrique et d'un Centre d'analyse du mouvement afin de stimuler l'excellence et l'innovation en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Les médecins, résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel depuis plus de 90 ans.



Laure Moureaux, Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada, Communication, [email protected] , 514-282-7222, Cell : 514-207-2267

