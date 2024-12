SAULT STE. MARIE, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral soutient la construction de Trinity Tower, un ensemble de 108 logements à Sault Ste. Marie. Cet appui fait partie de l'engagement général du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cet engagement comprend des investissements annoncés précédemment pour construire et réparer plus de 1 033 logements à Sault Ste. Marie.

Exploité par la Cara Community Corporation, ce nouvel ensemble de neuf étages sera situé au 352, avenue Northern Est. Le projet consiste à transformer le site de l'ancienne église anglicane Holy Trinity en 108 logements, dont 33 seront des unités abordables pour personnes âgées.

L'immeuble comprendra une chapelle au rez-de-chaussée pour honorer l'héritage spirituel du site, ainsi que des espaces commerciaux pour des bureaux, la restauration, les services et la vente au détail.

Voici les détails du financement de l'ensemble de logements :

34 millions de dollars en prêts remboursables à faible taux d'intérêt et 1,3 million de dollars en prêts-subventions du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

70 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

La construction de cet ensemble résidentiel est en cours et devrait être achevée d'ici l'hiver 2026.

Citations :

« Le logement abordable est l'un des enjeux fondamentaux de notre collectivité. Cet investissement dans Trinity Tower permettra d'offrir un chez-soi sûr et abordable à un plus grand nombre de personnes. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour investir dans des ensembles de logements abordables ici et partout au pays. » ‒ Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour la première fois depuis des décennies, Sault Ste. Marie connaît une forte croissance démographique. La Ville travaille de façon proactive avec des partenaires du gouvernement et du secteur privé pour accroître l'offre locale de logements. Notre objectif est d'avoir les options de logement nécessaires pour accueillir le nombre croissant de personnes qui choisissent de s'établir dans notre collectivité. Trinity Tower est un exemple des efforts continus visant à transformer des propriétés sous-aménagées en habitations modernes et accessibles. On favorise ainsi une utilisation optimale de ces terrains, et je suis reconnaissant du soutien du gouvernement du Canada. » - Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie

« Trinity Tower, un rêve en train de se concrétiser, qui offrira un chez-soi à de nombreuses personnes. » - Geoffrey Meakin, président de Cara Community Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables ainsi qu'à la rénovation et à la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme seront acceptées à compter du 22 novembre.



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]