Selon un récent sondage de KPMG au Canada, les étudiants recherchent davantage de ressources et de lignes directrices sur l'IA générative, qui selon eux devient une compétence essentielle pour l'avenir.

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Alors que les étudiants à travers le Canada se préparent à retourner en classe, bon nombre d'entre eux utiliseront l'intelligence artificielle (IA) générative dans leurs recherches, articles et même pour leurs examens, créant ainsi des dilemmes éthiques, des préoccupations en matière de protection de la confidentialité, mais aussi des possibilités pour les éducateurs et les étudiants, selon une recherche récente de KPMG au Canada.

Plus de la moitié (52 %) des étudiants canadiens de 18 ans et plus sondés par KPMG utilisent l'IA générative pour les aider dans leurs travaux scolaires, même si 60 % d'entre eux estiment que son utilisation constitue de la tricherie, selon les résultats.

Près de neuf étudiants sur dix disent avoir vu la qualité de leurs travaux scolaires s'améliorer après avoir utilisé l'IA générative, et près de 70 % disent que leurs notes se sont améliorées. Quatre répondants sur cinq (81 %) pensent que l'utilisation d'outils d'IA générative deviendra une compétence essentielle pour l'avenir, un peu comme le codage l'est devenu, et 72 % veulent des cours sur la façon d'utiliser ces outils plus efficacement.

« La popularité croissante de ces outils exerce une forte pression sur les éducateurs et les établissements d'enseignement pour qu'ils élaborent et communiquent rapidement des principes directeurs et des garde-corps sur la façon dont ils devraient être utilisés. Mais le dilemme est de savoir où tracer la ligne », affirme C.J. James, associée et leader nationale en Éducation, KPMG au Canada. « Avec tant d'étudiants qui ont l'impression de tricher quand ils prétendent que le contenu généré par l'IA est leur propre œuvre originale, c'est un gros problème. Les éducateurs devront apprendre à connaître l'IA et les étudiants doivent savoir ce qu'on attend d'eux. »

« Compte tenu de la demande claire des étudiants d'apprendre les meilleures pratiques en matière d'IA générative, les éducateurs et les établissements d'enseignement ont la possibilité d'élargir leur programme d'études en offrant des cours, notamment sur l'éthique en matière d'IA », a déclaré Mme James.

« Si les éducateurs peuvent offrir plus de cours sur l'IA générative, cela aidera les étudiants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour l'utiliser correctement, de façon responsable et efficace, tant à l'école que dans leur carrière professionnelle », explique-t-elle.

Principales conclusions du sondage :

Éliminer les ambiguïtés

Les étudiants utilisent principalement l'IA générative pour la génération d'idées (70 %), la recherche (55 %) et la rédaction de dissertations ou de rapports (39 %). 14 % disent utiliser ces outils pour des tests ou des examens. Près de 70 % des répondants admettent toujours ou parfois que le contenu généré par l'IA est leur propre œuvre originale. De plus, ils ne valident pas systématiquement l'exactitude du contenu généré par l'IA, seulement 37 % d'entre eux disant qu'ils font toujours une vérification des faits.

« À peine le tiers (36 %) des étudiants disent à leurs éducateurs qu'ils utilisent des outils d'IA générative, et la plupart d'entre eux ne savent pas quelles sont les politiques de leur école ou s'il y a même des répercussions à les utiliser », déclare Mme James. « Les établissements d'enseignement doivent avoir des politiques claires sur l'IA responsable qui définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cela éliminera la zone grise pour les élèves sur la façon dont ils peuvent ou s'ils peuvent utiliser l'IA générative dans leur travail scolaire. »

Autres constatations :

À propos de l'enquête sur l'adoption de l'IA générative au Canada de KPMG :

KPMG a sondé 5 140 Canadiens (âgés de 18 ans et plus) du 17 au 29 mai 2023 en utilisant la plateforme de recherche en ligne Methodify de Sago pour évaluer l'adoption et l'utilisation de l'IA générative. L'enquête comprenait 222 étudiants fréquentant un établissement d'enseignement universitaire, collégial, professionnel ou secondaire. 46 % des utilisateurs d'IA générative sont des étudiants universitaires; 28 % sont au collège, 13 % sont au secondaire, 8 % sont des étudiants de troisième cycle ou à temps partiel et 5 % sont dans une école technique, de métiers ou professionnelle.

La recherche a révélé que beaucoup plus d'étudiants que de professionnels employés ont adopté l'IA générative (52 % comparativement à 19 %, respectivement).

En juin, KPMG a lancé son premier indice d'adoption de l'IA générative, une mesure pondérée ayant une note maximale de 100 pour indiquer l'adoption de masse. L'indice initial est de 11,9, ce qui met en lumière l'explosion rapide de la popularité des outils dans les six mois suivant leur publication.

