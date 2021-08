Plusieurs partenaires nationaux viennent en aide aux Clubs BGC grâce à des dons et à des campagnes de financement

TORONTO, le 19 août 2021 /CNW/ - En septembre, lorsque les jeunes recommenceront l'école virtuellement ou en personne, les Clubs BGC de tout le pays seront là pour les soutenir, grâce au généreux soutien financier de plusieurs entreprises bienveillantes.

La pandémie a été difficile pour une bonne partie de la population canadienne. Les jeunes en ont particulièrement souffert, et encore plus ceux de groupes vulnérables et dignes d'équité. Les fournitures scolaires demeurent essentielles, mais nos Clubs offriront également divers types de soutien dont tant de jeunes auront besoin pendant l'année scolaire : équipement de protection individuelle, aide aux devoirs, planification des études postsecondaires, soutien en santé mentale, groupes de soutien, repas sains offerts avant et après l'école, et plus encore.

Alors que la rentrée scolaire approche pour les 200 000 enfants et ados que les Clubs BGC servent dans 736 points de service au Canada, plusieurs de nos partenaires d'affaires ont démontré leur dévouement envers les jeunes et leurs familles au moyen de dons importants et de campagnes nationales :

Kleenex ® soutient l'éducation des enfants en faisant un don de 100 000 $ pour répondre aux besoins des Clubs BGC en matière de programmes éducatifs, de ressources et de fournitures scolaires. Pour souligner ce partenariat, Kleenex a créé des emballages de 6 et de 16 boîtes de mouchoirs avec des motifs exclusifs de la rentrée BGC, disponibles en magasin partout au Canada .

La générosité de nos supporteurs permettra aux Clubs BGC de continuer à offrir des lieux sûrs, des programmes virtuels et en présentiel qui répondent aux besoins de chaque communauté, et des relations saines et valorisantes qui aideront les jeunes à renforcer la confiance et la résilience dont ils auront besoin pour s'épanouir à la rentrée scolaire et au cours des années à venir.

Vous souhaitez nous aider? Vous pouvez faire un don à notre campagne de la #RentréeBGC.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 775 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com et suivez @BGCCanadaFR sur les médias sociaux.

