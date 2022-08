Des partenaires nationaux font des dons aux Clubs BGC sous forme de fonds et de fournitures scolaires

TORONTO, le 25 août 2022 /CNW/ - En septembre, lorsque les jeunes recommenceront l'école virtuellement ou en personne, les Clubs BGC de tout le pays seront là pour les soutenir, notamment grâce au généreux soutien financier de Kleenex®, d'OSL Retail Services, de La Fondation Coca-Cola et de Tigre Géant.

La pandémie a été difficile pour une bonne partie de la population canadienne. Les jeunes en ont particulièrement souffert, et encore plus ceux de groupes vulnérables et méritant l'équité. En plus de mettre à la disposition des jeunes des fournitures scolaires essentielles, nos Clubs BGC leur offrent également les divers types de soutien dont tant d'entre eux auront besoin pendant l'année scolaire : équipement de protection individuelle, aide aux devoirs, planification des études postsecondaires, évaluations en santé mentale, groupes de soutien, repas sains offerts avant et après l'école, et plus encore.

À l'approche de la rentrée scolaire des 200 000 enfants et ados soutenus par les Clubs BGC à 736 endroits du Canada, quatre de nos partenaires d'affaires ont démontré leur dévouement envers les jeunes et leurs familles au moyen de dons importants pour une deuxième année consécutive :

La Fondation Coca-Cola fait un don de 500 000 $ pour soutenir les programmes scolaires, l'aide aux devoirs après l'école et le leadership des jeunes dans les Clubs.

fait un don de 500 000 $ pour soutenir les programmes scolaires, l'aide aux devoirs après l'école et le leadership des jeunes dans les Clubs. Tigre géant fait don de 150 000 $ en soutien aux programmes de devoirs après l'école pour les élèves de 7e et 8e année (1re et 2e année du secondaire au Québec) afin de les aider à acquérir la rigueur nécessaire pour les prochains niveaux scolaires et leur permettre de s'outiller de solides habitudes et compétences scolaires.

fait don de 150 000 $ en soutien aux programmes de devoirs après l'école pour les élèves de 7e et 8e année (1re et 2e année du secondaire au Québec) afin de les aider à acquérir la rigueur nécessaire pour les prochains niveaux scolaires et leur permettre de s'outiller de solides habitudes et compétences scolaires. OSL Retail Services verse un don de 50 000 $ pour soutenir la #RentréeBGC et les programmes après l'école des Clubs BGC. OSL organise également une collecte de fournitures scolaires afin d'offrir un soutien direct aux enfants et ados à l'école et dans le cadre des programmes des Clubs. Certains Clubs ont déjà reçu plus de 10 000 articles, dont des sacs à dos, des articles de papeterie et des calculatrices!

verse un don de 50 000 $ pour soutenir la #RentréeBGC et les programmes après l'école des Clubs BGC. OSL organise également une collecte de fournitures scolaires afin d'offrir un soutien direct aux enfants et ados à l'école et dans le cadre des programmes des Clubs. Certains Clubs ont déjà reçu plus de 10 000 articles, dont des sacs à dos, des articles de papeterie et des calculatrices! Kleenex® exprime son soutien à l'éducation des enfants au moyen d'un généreux don de 50 000 $ qui aidera les Clubs BGC à continuer d'offrir des programmes pertinents, des ressources et des fournitures scolaires.

La générosité de nos supporteurs permettra à nos Clubs BGC de continuer à offrir des lieux sûrs (virtuellement et en présentiel) qui répondent aux besoins de chaque communauté, et des relations saines et valorisantes qui aideront les jeunes à renforcer la confiance et la résilience dont ils auront besoin pour s'épanouir à la rentrée scolaire et au cours des années à venir.

Vous souhaitez nous aider? Vous pouvez faire un don à notre campagne de la #RentréeBGC.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles dans 736 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, préparation à l'emploi, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

SOURCE BGC Canada

Renseignements: Mary O'Connell, Directrice, marketing et communications, [email protected], 905 477-7272, poste 2223