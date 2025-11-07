L'initiative nationale Jeune leader de l'année de BGC Canada célèbre des jeunes d'exception à travers le pays

TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - BGC Canada est fier d'annoncer le nom de son Jeune leader national de l'année 2025, présenté en partenariat avec Hyundai Canada et appuyé par Old Navy et Hershey Canada Inc.

Âgé de 17 ans, Ruben de Toronto a été choisi pour son leadership remarquable, son engagement communautaire et ses nombreuses réalisations au BGC St. Alban's Club.

BGC Canada annonce Ruben de Toronto comme Jeune leader national de l’année 2025 (Groupe CNW/BGC Canada)

Ruben est passionné par la représentation des jeunes qui souhaitent avoir un impact positif. En tant que Jeune leader de l'année, il est déterminé à démontrer à tous les jeunes du pays le pouvoir du changement dirigé par la jeunesse.

En plus du Jeune leader national de l'année, BGC Canada a nommé quatre autres jeunes lauréats de partout au pays :

Grace , BGC Durham (ON)

, BGC Durham (ON) Mackenzie , BGC Leduc (AB)

, BGC Leduc (AB) Yusef , BGC London (ON)

, BGC London (ON) Zahra, BGC Ottawa (ON)

« Ruben est un représentant exceptionnel du BGC St. Alban's Club et de sa communauté de Weston-Mount Dennis à Toronto. Je suis extrêmement fier de lui et de tous les participants au programme Jeune leader de l'année, » déclare Owen Charters, président-directeur général de BGC Canada. « En tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de BGC, ces jeunes contribuent à définir la prochaine génération par leur compassion, leur dévouement et leur dynamisme. Ils ont déjà un impact considérable dans leurs communautés et leurs Clubs, et j'ai hâte de voir comment ils continueront de croître et de s'épanouir. »

Ruben fait partie du BGC St. Alban's Club depuis 10 ans, d'abord comme membre, puis comme bénévole et membre du personnel. Il décrit son expérience au Club comme une période de transformation qui lui a permis de développer des compétences essentielles telles que l'adaptabilité, le travail d'équipe, la confiance en soi et le leadership.

En tant que membre du Conseil des jeunes de son Club, la participation de Ruben au Forum national des jeunes 2023 de BGC Canada a été une expérience marquante qui a façonné sa vision de l'engagement communautaire. En dehors du Club, Ruben est un leader actif au sein de son école, fidèle à ses valeurs et toujours prêt à encourager les autres.

« Certaines des forces que j'ai découvertes ici au Club, surtout pendant les camps d'été et dans les différents espaces où j'interagis avec les gens, sont ma communication et ma confiance, » explique Ruben. « Je suis très passionné par l'accès à l'emploi pour les jeunes, car il est souvent difficile de trouver un travail aujourd'hui. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi au BGC, j'ai appris beaucoup de compétences que je peux maintenant appliquer dans la vie de tous les jours. »

Les Jeunes leaders de l'année 2025 recevront un ensemble-cadeau, un ordinateur portable (offert par Best Buy Canada), une bourse d'études postsecondaires, ainsi qu'une formation aux médias et au leadership pour les préparer à leurs 18 mois de mandat à titre d'ambassadeurs officiels de BGC Canada.

Le Club local de chaque lauréat recevra également une subvention pour soutenir son travail de mobilisation et de leadership jeunesse.

Pour en savoir plus sur l'initiative Jeune leader de l'année, visitez : bgccan.com/fr/jeune-leader-de-lannee et restez à l'affût pour les inscriptions à l'édition 2026 de Jeune leader de l'année de BGC Canada !

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays. Depuis 125 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles dans plus de 600 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, préparation à l'emploi, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr/ et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

