UNE DES PLUS IMPORTANTES SOCIÉTÉS DE GESTION DE RISQUES ET DE COURTAGE D'ASSURANCE QUI SE DISTINGUE PAR SA CULTURE D'ENTREPRISE AXÉE SUR LE BIEN-ÊTRE DE SES EMPLOYÉS

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - BFL CANADA, l'une de plus importantes sociétés en matière de gestion de risques, de courtage d'assurance et de service-conseils en avantages sociaux, est ravie d'annoncer que son nom figure dans la liste des meilleurs employeurs au Canada pour l'année 2024 selon un classement récemment publié par le magazine Forbes, se positionnant ainsi au 193e rang sur 300. Cette reconnaissance significative souligne l'engagement de BFL CANADA à favoriser un environnement de travail exceptionnel et son dévouement à l'égard du bien-être de ses employés.

Forbes, en collaboration avec le Cabinet d'études de marché Statista, a mené une enquête indépendante auprès de plus de 40 000 employés de divers secteurs d'activité au Canada. L'étude a porté sur les entreprises employant au moins 500 personnes dans le pays. Le classement Forbes se fonde sur une série de critères, notamment le salaire, l'équité salariale entre hommes et femmes, la flexibilité du travail, les opportunités de promotion, les formations en milieu de travail et les recommandations des employés. Avec plus de 900 000 évaluations d'employeurs prises en compte, BFL CANADA s'est classée parmi les 300 meilleures entreprises.

« La désignation de BFL CANADA dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada en 2024 par Forbes témoigne de notre engagement envers nos employés. Nous sommes conscients que notre force réside dans notre personnel, et nous sommes déterminés à investir dans le développement professionnel ainsi que dans l'engagement des employés. Notre modèle d'affaires privé émane de notre culture, faisant de notre entreprise un lieu de travail formidable », a souligné Lisa Giannone, présidente et chef des opérations de BFL CANADA.

BFL CANADA continue d'établir des normes élevées dans le secteur de l'assurance, en encourageant une culture d'entreprise qui répond aux aspirations de la main-d'œuvre d'aujourd'hui, en veillant à ne pas seulement satisfaire les attentes des employés, mais à les surpasser.

À PROPOS DE BFL CANADA

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l'une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L'entreprise compte sur une équipe de plus de 1 300 professionnels répartis dans 26 villes à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d'assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d'assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez bflcanada.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X, et Facebook.

