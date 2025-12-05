MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - BF Stratégie, cabinet spécialisé en conseil stratégique pour les maîtres d'ouvrage d'infrastructures publiques, souligne son 10e anniversaire et met en lumière une décennie de contributions à plusieurs projets structurants du Québec.

Depuis 2015, la firme fournit ses conseils stratégiques aux organisations publiques et privées dans la gestion des risques, le soutien décisionnel et la gouvernance de projets complexes. Son expertise s'est déployée au sein d'initiatives clés telles que :

le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal,

du métro de Montréal, le tramway de Québec et le tramway de l'Outaouais ,

et le , le REM ,

, le remplacement du toit du Stade olympique ,

, la réhabilitation de la Place des Arts ,

, des projets d' augmentation de puissance dans des centrales existantes d'Hydro-Québec,

d'Hydro-Québec, la déconstruction du pont Champlain ,

, la restauration de l'Hôtel de ville de Montréal ,

, l'analyse des risques d'affaires de la Société du parc Jean-Drapeau ,

, ainsi que des travaux stratégiques entourant le projet de TGV Alto.

« Lorsque la gouvernance, la gestion des risques et les décisions sont alignées sur les enjeux stratégiques, les maîtres d'ouvrage disposent d'un levier puissant pour livrer des projets plus performants et mieux ancrés dans leurs finalités », souligne Richard Frenette, cofondateur et président de BF Stratégie.

Avec l'essor des investissements québécois en mobilité durable, transition énergétique et infrastructures publiques, BF Stratégie entend poursuivre sa mission : « Aider les porteurs de grands projets à naviguer dans un contexte évolutif et complexe en leur fournissant un éclairage stratégique et innovant».

À propos de BF Stratégie

BF Stratégie offre des services innovants et spécialisés en stratégie de projet, gouvernance, gestion des risques, soutien décisionnel et arrimage des parties prenantes, auprès des maîtres d'ouvrage des secteurs publics et privés du Québec.

