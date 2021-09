« Nous avons vendu plus d'un million de billets au cours des 18 derniers mois pour des spectacles immersifs sécuritaires et extraordinaires à l'étendue de l'Amérique du Nord, et la première mondiale de Beyond Monet à Toronto est une réalisation remarquable, puisqu'il s'agit de la première exposition du genre dans le monde. La ville de Toronto est tombée sous le charme de l'expérience et mérite une prolongation de Monet! »

Beyond Monet : la plus grande expérience immersive du Canada, pour donner vie aux œuvres de Claude Monet prolongée jusqu'au 7 novembre 2021

- Justin Paquin, coproducteur

Les visiteurs sont d'abord accueillis dans la Galerie du Jardin, où ils peuvent en apprendre davantage sur l'inspiration de Monet et ses poursuites perpétuelles, à mesure qu'ils déambulent dans le dédale des énormes toiles des œuvres de l'artiste, en empruntant des ponts pittoresques. Après avoir absorbé des connaissances, les visiteurs sont guidés vers le Prisme, un tunnel rempli de formes cristallines qui inspirent un état d'esprit surréaliste et onirique, une transition parfaite vers la destination finale. Remplie de capsules au sol, la salle Infinity transporte les visiteurs d'un chef-d'œuvre à un autre, au rythme d'une partition originale. Le public se retrouve ainsi complètement enveloppé dans un monde imaginé par Claude Monet.

« Les publics de tous les âges ont été éblouis par cette expérience extraordinaire, et c'est fantastique de voir le PCTM prendre vie pour créer une expérience aussi imposante et sécuritaire, comme notre ville n'en a jamais vue auparavant. »

-Jeffrey Latimer, coproducteur

Offrant bien plus qu'une visite de musée, Beyond Monet présente également les œuvres de Clarice Goetz, artiste torontoise multidisciplinaire, dans le cadre du programme d'artistes-résidents de l'exposition. Goetz présente des œuvres originales créées en temps réel, toutes peintes dans l'esprit de Claude Monet. Les visiteurs à la recherche d'un souvenir abordable auront l'occasion de rentrer chez eux avec un tableau. La collection de vestes en denim de Goetz, peintes à la main dans un style impressionniste, ainsi que des produits en vinyle peints d'inspiration Monet et ses contemporains sont tous en vente.

L'exposition, ainsi qu'Explore France et d'autres commanditaires partenaires, invitent les résidents canadiens à participer à un concours exaltant pour courir la chance de gagner un voyage pour deux dans la région de Monet : la Normandie! Le concours commence le 17 septembre. Le prix comprend :



Deux billets d'avion d'Air Canada en classe économique, aller-retour Ontario - Paris

- L'hébergement pendant quatre jours et trois nuits pour deux personnes dans un hôtel quatre étoiles (chambre de catégorie supérieure en occupation double)

Pension complète (déjeuners, dîners et soupers)

La location d'une voiture (économique) pendant quatre jours

Des visites guidées de plusieurs lieux culturels et le prix d'entrée à des musées

Pour connaître tous les détails et les règlements du concours, veuillez consulter le www.monettoronto.com

Rejoignez Claude Monet dans sa quête pour capturer les variations éphémères et sublimes de la lumière. Les prix des billets commencent à 39,99 $ pour les adultes et 29,99 $ pour les enfants. Pour acheter des billets qui laisseront vraiment une impression impérissable, visitez www.monettoronto.com . Les heures de visite sont du dimanche au jeudi : de 10 h à 22 h et du vendredi au samedi : de 10 h à 23 h. La visite prendra environ une heure, la dernière entrée devant se faire une heure avant la fermeture.

Suivez-nous dans les médias sociaux!

https://www.instagram.com/monet.toronto/

https://www.facebook.com/monet.toronto/

À propos de Paquin Entertainment Group :

Fondé en 1985, Paquin Entertainment Group est une société de divertissement diversifiée et à service complet, qui regroupe quatre divisions : Agence d'artistes et gestion, Théâtre et cinéma, Partenariats de marque et Expositions internationales. La société se concentre sur la maximisation des occasions de présenter et de distribuer les efforts créatifs de ses producteurs, créateurs et artistes à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à leur potentiel respectif.

À propos de Normal Studio

Repoussant les limites des arts de la scène, du divertissement et des installations publiques depuis 2009, Normal Studio cherche à rendre la vie aussi spectaculaire que possible. Misant sur la magie des outils multimédias et combinant les éléments physiques et technologiques pour transformer les espaces et y offrir des expériences entièrement immersives, Normal Studio raconte des histoires en utilisant de nouveaux moyens et en redéfinissant ce qui est dans le domaine du possible. Il en résulte une aventure unique qui suscite à la fois l'admiration et l'émerveillement et qui a un impact inoubliable sur le quotidien des gens. www.normal.studio

À propos de JL Entertainment :

JLE a réalisé et dirigé des pièces de théâtre, des productions musicales, des programmes de télé et des films, des expositions d'artistes et de grands événements en Amérique du Nord au cours des 30 dernières années. Basée à Toronto, l'entreprise Jeffrey Latimer Entertainment s'occupe du développement, de la création, de la production, de la promotion, de la présentation et de la direction des meilleures œuvres des artistes, des spectacles en direct, des émissions de télé et des films.

SOURCE Beyond Exhibitions

Renseignements: Pour les demandes des médias au sujet de Beyond Monet, l'expérience la plus immersive du Canada, veuillez communiquer avec : Tamar Gibbert | Associée | TARO PR | [email protected]