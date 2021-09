Bev Wake deviendra la prochaine directrice générale du Concours canadien de journalisme Tweet this

Basée à Vancouver, Bev Wake est instructrice en journalisme au Kwantlen Polytechnic Institute. Elle a précédemment occupé diverses fonctions durant près de deux décennies au sein de la chaîne des journaux Postmedia.

«Nous sommes ravis d'avoir trouvé une candidate du calibre de Bev pour ce poste d'importance capitale», a affirmé Paul Samyn, président du conseil des gouverneurs du CCJ. «Les personnes qui ont travaillé avec elle, de la haute direction des salles de rédaction aux journalistes qu'elle a supervisés, ne tarissent pas d'éloges sur son extraordinaire éthique de travail, son sens de la collaboration, ses solides compétences en organisation et son méticuleux souci du détail. Ces qualités consolideront notre riche tradition de récompenser l'excellence journalistique tout en contribuant à rendre le concours plus diversifié et inclusif.»

Bev Wake a entamé sa carrière comme journaliste dans les journaux communautaires de l'Île de Vancouver avant de se joindre au Ottawa Citizen, où elle a travaillé comme directrice de la section des sports. Elle s'est par la suite retrouvée au Vancouver Sun où elle a assumé des postes de responsabilité, notamment comme responsable des sports et des Olympiques, chef des nouvelles pour les projets multimédias, chef des nouvelles locales et directrice nationale pour les Olympiques.

Bev Wake a été nommée productrice exécutrice principale aux sports pour Postmedia Network en 2014. Elle a piloté les reportages des principaux événements sportifs et a dirigé sur place de la couverture des Jeux olympiques entre 2006 et 2016.

Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en journalisme de l'Université Carleton. Bev Wake a en outre été honorée en 2017 pour son leadership dans le journalisme sportif par les Paul Carson Broadcast and Media Awards.

Elle a supervisé le travail des journalistes de Postmedia pour une série d'articles sur les commotions cérébrales chez les jeunes, qui a obtenu le prix du CCJ dans la catégorie des sports en 2015.

Il s'agit de la 72e année du programme de prix, qui a été établi en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail dans les journaux quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont le conseil des gouverneurs a approuvé les soumissions.

