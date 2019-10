Béton Concept A.M. s'implante à Ottawa sous la bannière Atwill-Morin Structure et crée une vingtaine d'emplois spécialisés à la faveur de contrats totalisant près de 9 millions de dollars

OTTAWA, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Fondée en 2003, Béton Concept A.M. vient d'opter pour s'implanter à Ottawa, sous la bannière Atwill-Morin Structure, dans un virage stratégique visant à offrir à l'ensemble de l'Ontario des services hautement spécialisés en réfection de façades, de stationnements intérieurs ainsi que des services spécialisés de pointe découlant de faiblesses ou de détériorations structurales qui nécessitent souvent des travaux de renfort urgents imputables à des changements de charges ou à une exposition prolongée à un environnement en mouvance.

Les travailleurs de Béton Concept A.M. - Atwill-Morin Structure sont fiers de contribuer à la revitalisation de l’un des bâtiments historiques de la centrale hydroélectrique d’Hydro-Ottawa des Chutes de la Chaudière. (Groupe CNW/Béton Concept A.M.)

C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le président et chef de la direction de l'entreprise, Nicolas Croteau, en précisant que cette implantation créera une parfaite synergie entre Atwill-Morin Ontario et Atwill-Morin Structure qui bénéficieront toutes deux de la valeur ajoutée de l'offre de services de l'une et l'autre.

Monsieur Croteau a poursuivi en disant que la récente adjudication à Atwill-Morin Ontario d'un l'important contrat pour la restauration des stationnements de l'Édifice Lester B. Pearson, le siège stratégique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, qui abrite les activités d'Affaires mondiales Canada au 125, Promenade Sussex, dans la basse-ville d'Ottawa, avait joué un rôle déterminant dans la prise de décision d'implantation d'Atwill-Morin Structure en Ontario; là où le patrimoine architectural et l'ensemble du parc immobilier laissent entrevoir une croissance quasi exponentielle pour l'entreprise.

« Nous avons opté pour des installations sur rue Albert pour avoir, justement, pignon sur rue dans la capitale fédérale, et nous y développerons le marché ontarien sous l'appellation de Atwill-Morin Structure » a dit monsieur Croteau, en stipulant que Atwill-Morin Ontario pourra ainsi élargir, du même souffle, sa gamme de services spécialisés tels le renforcement structural à base de carbone, notamment, qui constitue une solution durable ne nécessitant pas de grands travaux.

Le carbone, cinq fois plus léger et dix fois plus résistant que l'acier, a la vertu de ne pas se dégrader et de ne pas être corrosif, de poursuivre le président de l'entreprise, ce qui est un avantage majeur indéniable pour les grands immeubles et complexes immobiliers.

Les travaux de réfection, au coût de 6M $, des 40 000 pieds carrés de stationnement de l'Édifice Lester B. Pearson, devraient être complétés en 2020. Outre ce mandat majeur, un autre contrat d'importance, soit la réfection des escaliers de la Bibliothèque nationale du Canada, au coût de 2,8M $, à Ottawa toujours, mettra à contribution les deux gérants de projets d'Atwill-Morin Structure, trois contremaitres, et au moins une quinzaine d'ouvriers de chantiers qui feront appel à l'utilisation d'une quantité impressionnante de béton pour la réalisation de ces travaux d'importance confiés à Atwill-Morin Ontario.

Cette phase d'expansion de Béton Concept A.M. est une étape charnière de la croissance spectaculaire de l'entreprise qui, en seulement trois ans, a vu son volume d'affaires annuel de 3,5M $ passer à plus de 22M $, et son personnel dépasser le cap des 100 employés.

Le président de l'entreprise a conclu en soutenant que l'entreprise continuerait à assurer son développement et son expansion grâce à sa croissance organique autant que par son plan stratégique d'acquisitions pour, de ce fait, « Solidifier l'avenir », comme en témoigne l'engagement de mission de l'entreprise.

SOURCE Béton Concept A.M.

Renseignements: Source : Nicolas Croteau LL.B., MBA - Président et chef de la direction, Atwill-Morin Structure et Béton Concept A.M.; Contact : Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative, Le cabinet de relations publiques NATIONAL, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), adumas@national.ca