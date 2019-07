Bestpass incorpore la technologie de gestion et de paiement des péages dans l'Administration du pont des Mille-Îles

« En mettant notre plate-forme d'ampleur nationale de gestion et de traitement des paiements des péages en contact direct avec l'application d'arrière-guichet du pont des Mille-Îles, nous pouvons offrir de véritables avantages non seulement aux autorités de péage, mais aussi aux milliers de flottes commerciales qui comptent sur le service Bestpass », a déclaré John Andrews, président-directeur général de Bestpass.

L'Administration du pont des Mille-Îles a amélioré sa technologie de lecture et de perception des péages pour le pont, lequel s'élève au-dessus du fleuve Saint-Laurent et relie l'île Wellesley (New York) à l'île Hill (Ontario). Bestpass est présentement en mesure de traiter directement les transactions et de présenter des paiements à l'autorité.

« Alors que plus de deux millions de véhicules traversent le pont des Mille-Îles chaque année, la moindre mesure que nous pouvons prendre pour fluidifier la circulation et, en fin de compte, offrir une meilleure expérience aux usagers est un avantage considérable », a déclaré Robert Horr, directeur général de l'Administration du pont des Mille-Îles. « La relation que nous entretenons avec Bestpass va aussi nous aider à traiter beaucoup plus efficacement les transactions commerciales des péages. »

Pour en savoir plus sur le pont des Mille-Îles, visitez http://www.tibridge.com/wp/.

Bestpass, qui couvre déjà presque toutes les installations de péage aux États-Unis, a annoncé plus tôt cette année qu'elle avait étendu ses activités à la Caroline du Sud par le biais d'une intégration avec la Southern Connector Toll Road.

À propos de Bestpass®

Bestpass offre une plate-forme de paiement complète, axée sur la gestion des péages à l'échelle nationale et destinée aux flottes commerciales, toutes formes et tailles confondues. Comptant plus de 6 500 clients et plus de 560 000 transpondeurs de péage déployés aux États-Unis et au Canada, Bestpass assure l'exactitude des données, consolide les paiements, fournit une expertise industrielle inestimable et permet à ses utilisateurs de gagner du temps et de l'argent. Fondé en 2001 par des routiers pour des routiers, Bestpass est présentement un partenaire de confiance sur la route et dans les services d'appui pour les clients, les autorités de péage et les organisations connexes. Pour en savoir plus, visitez www.bestpass.com.

