Les aubaines du Méga solde d'après Noël commencent en ligne le 24 décembre à 18 h HE et les magasins accueilleront les clients, heureux de se faire plaisir, dès le 26 décembre.

BURNABY, BC, le 23 déc. 2022 /CNW/ - La période des Fêtes 2022 est loin d'être terminée chez Best Buy. Pour aider les Québécois et les Canadiens à profiter des meilleurs rabais de l'année, Best Buy lance d'exceptionnelles aubaines du Méga solde d'après Noël en ligne dès le 24 décembre et en magasin dès le 26 décembre. Avec plus de produits en inventaire que lors des années précédentes et de super rabais sur le top de la techno pour débuter la nouvelle année de la meilleure des façons, les consommateurs sont invités à magasiner en magasin et en ligne ce Méga solde d'après Noël.

ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS / OCCASIONS DE PRISES D'IMAGES

QUOI : Le Méga solde d'après Noël chez Best Buy



QUAND : Lundi 26 décembre 2022



OÙ : Magasins Best Buy partout au pays (sauf dans les provinces de l'Atlantique) et en ligne sur BestBuy.ca

HEURES D'OUVERTURE DES MAGASINS POUR LE MÉGA SOLDE D'APRÈS NOËL :

Magasin Rue Ste-Catherine, centre-ville de Montréal : 9 h à 21 h

9 h à 21 h Magasin de Gatineau : 10 h à 21 h

: 10 h à 21 h Autres magasins au Québec : 13 h à 21 h

13 h à 21 h Alberta , Colombie-Britannique, Manitoba , Saskatchewan et Ontario : 8 h à 21 h

8 h à 21 h Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard : Fermé

*L'heure d'ouverture d'un magasin peut varier, veuillez nous dire quel magasin vous aimeriez visiter et nous pourrons confirmer l'heure. Les heures d'ouverture des magasins se trouvent ici.

Occasions d'entrevue et de prises d'images :

Clients de retour en magasin pour le premier Boxing Day post-pandémie, qui profitent de cette journée unique et traditionnelle d'aubaines

Possibilité d'entrer en magasin quelques minutes avant l'ouverture des portes pour filmer les premiers clients

Chandails bleus et Agents de la Geek Squad qui aident les clients avec leurs achats

Directeurs de magasins disponibles pour les entrevues (en personne)

PERSONNE-RESSOURCE Veuillez communiquer avec Thierry Lopez à l'adresse [email protected] pour planifier une visite en magasin le 26 décembre.

Voici quelques-unes des meilleures aubaines du Méga solde qui seront lancées en ligne le 24 décembre à 18 h HE :

La liste complète des meilleures aubaines du Méga solde d'après Noël est disponible ici :

Pour les médias qui souhaitent enregistrer des séquences vidéo du Méga solde d'après Noël le 26 décembre, nous pouvons vous offrir des visites en magasin à votre convenance pour filmer les clients profitant d'offres spectaculaires et offrir des possibilités d'entrevue avec les leaders de magasin.

Renseignements: Pour planifier une visite, veuillez communiquer avec Thierry Lopez à l'adresse [email protected] ou au 514-905-7713