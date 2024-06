Horizon techno ado est un nouveau programme stimulant visant à améliorer l'équité technologique des adolescents partout au pays.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 juin.

VANCOUVER, BC , le 6 juin 2024 /CNW/ - Best Buy Canada présente Horizon techno ado, une nouvelle initiative d'impact social qui fournit aux adolescents québécois et canadiens les dernières technologies dont ils ont besoin pour apprendre et réussir.

Le programme comprend les éléments suivants.

Bourses techno ado . Subventions pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour les écoles secondaires publiques canadiennes afin de fournir des technologies éducatives aux élèves du secondaire 2 à 1 ère année de Cégep et pour avoir la possibilité de faire partie du Réseau techno ado.

. Subventions pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour les écoles secondaires publiques canadiennes afin de fournir des technologies éducatives aux élèves du secondaire 2 à 1 année de Cégep et pour avoir la possibilité de faire partie du Réseau techno ado. Réseau techno ado. Tous les récipiendaires de Bourses techno ado deviendront membres de cette communauté nationale d'adolescents et d'écoles, qui pourront collaborer à des projets et concourir pour obtenir un financement continu, des prix et de la technologie.

Tous les récipiendaires de Bourses techno ado deviendront membres de cette communauté nationale d'adolescents et d'écoles, qui pourront collaborer à des projets et concourir pour obtenir un financement continu, des prix et de la technologie. Équipes techno ado . Subventions pour les équipes de robotique de niveau secondaire pour acheter du matériel et de l'équipement pour assister à une compétition de robotique au cours de la saison 2024/25. Grâce à un partenariat avec Alienware, chaque équipe gagnante recevra une subvention de 5 000 $ et un ordinateur portable de jeu.

. Subventions pour les équipes de robotique de niveau secondaire pour acheter du matériel et de l'équipement pour assister à une compétition de robotique au cours de la saison 2024/25. Grâce à un partenariat avec Alienware, chaque équipe gagnante recevra une subvention de 5 un ordinateur portable de jeu. Centre techno ado. Le premier Centre techno ado au pays est situé dans un Club BGC à Delta, en Colombie-Britannique. Les Centres techno ado de Best Buy sont des espaces gratuits et sécuritaires après l'école équipés d'une technologie de niveau professionnel, donnant aux adolescents la possibilité de créer des projets pratiques et d'acquérir de nouvelles compétences. Il existe actuellement 60 Centres techno ado en Amérique du Nord, et il est prévu d'en créer 100 au cours des prochaines années.

Les candidatures pour les Bourses techno ado et les Équipes techno ado sont ouvertes jusqu'au 28 juin.

« Nous avons identifié les adolescents comme un groupe sur lequel nous pouvons avoir un impact significatif en créant un accès accru à la technologie et à la formation », explique Jen Knight, gestionnaire de l'impact social chez Best Buy Canada. « Grâce à notre nouveau programme Horizon techno ado, notre objectif est de fournir une technologie pratique aux jeunes à un moment où ils envisagent des études postsecondaires et une future carrière. Nous sommes très heureux de doter les étudiants canadiens de la technologie dont ils ont besoin pour libérer leur potentiel et poursuivre leurs rêves. »

Best Buy Canada concentre ses efforts d'impact social sur la construction d'un avenir meilleur grâce à la technologie. Depuis 2008, l'entreprise a accordé plus de 4 millions de dollars en subventions à plus de 300 écoles publiques pour la modernisation de la technologie des salles de classe. En fournissant des fonds pour acheter la technologie dont les élèves ont besoin, ainsi que pour créer des occasions pour les écoles de partout au pays de se connecter et d'apprendre, Horizon techno ado comblera le fossé numérique d'une manière nouvelle et percutante.

Pour en savoir plus sur Horizon techno ado, regardez cette vidéo : Nous vous présentons Horizon techno Ado! (youtube.com)

Pour en savoir plus sur les Bourses techno ado, visitez : www.BestBuy.ca/boursestechnoado

Pour en savoir plus sur les Équipes techno ado, visitez : www.BestBuy.ca/equipestechnoado

Pour en savoir plus sur les efforts de Best Buy Canada en matière d'impact social, visitez le site : BestBuy.ca/impactsocial

