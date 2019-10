Best Buy lance l'Abonnement Geek Squad Affaires partout au Canada

Les entreprises qui souscriront à l'Abonnement Geek Squad Affaires auront un accès illimité au soutien en ligne ou par téléphone des Agents de la Geek Squad et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les Agents sont également présents dans les magasins Best Buy et disponibles pour se déplacer et fournir des services à domicile ou au bureau. Ce service aidera ses clients à résoudre des problèmes techniques tels que l'installation de système, l'infonuagique, la sécurité, les réparations et le dépannage.

La Geek Squad, une division de Magasins Best Buy Ltée, a lancé un projet pilote Abonnement Geek Squad Affaires l'année dernière qui l'a aidé à identifier les difficultés principales des propriétaires de petite entreprise afin d'adapter ce service unique pour cette clientèle.

« Les petites entreprises font déjà partie de notre clientèle et se tournent déjà vers Best Buy pour les aider à relever leurs défis technologiques », a affirmé Mat Povse, vice-président principal, Détail et Services Geek Squad pour Best Buy Canada. « Nous avons créé l'Abonnement Geek Squad Affaires afin de mieux répondre aux besoins des petites entreprises. Des temps de réponse plus rapides et un soutien 24 heures dédié aident les petites entreprises à limiter l'effet de ces problèmes lorsqu'ils se présentent. »

L'Abonnement Geek Squad Affaires aide les clients à se concentrer sur leurs affaires, plutôt que sur leur technologie. « C'est comme avoir sa propre équipe de soutien technique. Nos Agents sont disponibles en tout temps, car nous comprenons à quel point il peut être stressant d'éprouver des problèmes techniques au mauvais moment », a ajouté Povse.

Depuis 2004, les Agents de la Geek Squad diagnostiquent des problèmes et réparent des produits électroniques, des électroménagers et d'autres appareils informatiques pour les Canadiens. Avec plus de 1400 Agents partout au pays et près de 300 000 pi2 d'espace de réparation, la Geek Squad a su gagner la confiance de ses clients depuis plus de 15 ans. Ajouter un canal de services pour les petites entreprises aidera la Geek Squad à continuer d'offrir un service exceptionnel à tous ses clients en fonction de leurs besoins spécifiques.

Pour plus de renseignements à propos de l'Abonnement Geek Squad Affaires, visitez http://www.geeksquad.ca/abonnementaffaires

À propos de Best Buy

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 170 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts à BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

