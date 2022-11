Les soldes du Vendredi fou commencent en magasin et en ligne le vendredi 18 novembre 2022, avec des centaines de nouvelles aubaines du Vendredi fou dans tous les départements.

BURNABY, BC, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Best Buy a démarré en trombe la saison des Fêtes et offre les meilleures aubaines en avance jusqu'au Vendredi fou. Best Buy lance officiellement toutes ses aubaines du Vendredi fou en ligne et en magasin à l'échelle du Canada le vendredi 18 novembre. Avec certaines des meilleures aubaines et encore plus de stocks que les années précédentes, les Québécois et les Canadiens sont encouragés à magasiner tôt ce Vendredi fou pour s'assurer d'obtenir les produits qu'ils veulent, accéder à plus d'aubaines et profiter d'une expédition plus rapide. Parmi les mesures supplémentaires pour le Vendredi fou et la période des Fêtes, notons les suivantes :

Nous avons obtenu de grandes quantités de stocks tôt et encourageons les clients à prendre de l'avance dans leur magasinage pour s'assurer d'avoir les produits qu'ils veulent.

et encourageons les clients à prendre de l'avance dans leur magasinage pour s'assurer d'avoir les produits qu'ils veulent. Grâce à notre garantie de prix du Vendredi fou , les clients peuvent commencer leur magasinage dès maintenant en sachant que nos prix ne baisseront pas, ou nous leur rembourserons la différence si cela se produit. Tous les produits portant la mention « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre solde Vendredi fou et le jour du Solde Vendredi fou.

, les clients peuvent commencer leur magasinage dès maintenant en sachant que nos prix ne baisseront pas, ou nous leur rembourserons la différence si cela se produit. Tous les produits portant la mention « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre solde Vendredi fou et le jour du Solde Vendredi fou. Les achats peuvent être effectués de trois façons simples : en magasin, en ligne avec l'expédition nationale en 2 jours et la livraison le lendemain pour les marchés principaux, ainsi qu'à l'aide de notre service de ramassage rapide et facile, le moyen le plus rapide de mettre la main sur vos achats. Veuillez noter que les produits vendus sur la Place de marché Best Buy sont exclus.

Quelques-unes des meilleures aubaines du Vendredi fou offertes dès aujourd'hui :

Nos clients peuvent magasiner ces aubaines du Vendredi fou et plus encore sur BestBuy.ca. Besoin d'un peu d'inspiration pour votre liste de cadeaux? Cette année encore, notre Guide idées cadeaux des Fêtes est disponible sur BestBuy.ca pour aider les clients à découvrir les nombreuses aubaines incroyables que nous proposons pour le temps des Fêtes.

Pour les médias qui se rendront en magasin :

La sécurité étant notre priorité absolue, nous vous demandons de contacter Thierry Lopez à l'adresse [email protected] pour planifier une visite en magasin.

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à avoir une présence positive dans la communauté grâce à des programmes et à des partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

SOURCE Best Buy Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Thierry Lopez, directeur, Marketing et Affaires corporatives, Québec, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 299-0356