MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW/ - À mesure que le Québec et les provinces canadiennes annoncent leurs plans de déconfinement et de relance de l'activité économique, Beslogique, une firme québécoise spécialisée dans le développement de technologies de l'IA et de logiciels sur mesure, est fière d'annoncer qu'elle prévoit doubler sa main d'œuvre hautement spécialisée au cours des trois prochaines années, grâce à une croissance soutenue. La PME compte englober plus d'une centaine d'employés d'ici 2024.

Les plans de croissance à court terme de l'entreprise sont notamment liés au fait qu'elle a été retenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour prendre part au projet mobilisateur Les projets collaboratifs de l'aéronef de demain. Cette initiative, qui bénéficie d'une subvention maximale de près de 48,65 M$, s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'accélérer la relance du secteur québécois de l'aérospatiale.

« Notre gouvernement contribue à la mise en œuvre d'initiatives qui favorisent la reprise des activités en aérospatiale, particulièrement dans le domaine de la propulsion électrique et hybride électrique. En alliant l'aérospatiale et l'intelligence artificielle, le projet de Beslogique consolide la position de leader du Québec dans ces deux industries », souligne Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Collaboration avec Pratt & Whitney

Beslogique collaborera étroitement avec Pratt & Whitney Canada (P&WC), l'une des 12 entreprises participantes, dans le cadre du projet Aéronef pour la mobilité numérique et verte de demain. Ce projet favorisera la transformation des processus d'affaires et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience client, fournisseurs et employés à l'aide de technologies en intelligence artificielle (IA) appliquée, notamment le traitement automatique du langage naturel et l'analyse prédictive.

« Les systèmes avancés de compréhension du langage que nous avons développés à ce jour pour divers secteurs, dont l'aérospatiale, ont des applications directes qui accélèrent certains aspects de la transformation numérique de P&WC », souligne Yannick Bessette, président-directeur général et fondateur de Beslogique. L'entreprise, qui collabore avec P&WC depuis 2018, a mis en œuvre les meilleures pratiques de la méthodologie agile dans le cadre de multiples projets de transformation numérique au sein de l'entreprise.

Une expertise de pointe en IA

Déjà active dans l'écosystème d'innovation québécois et accréditée au Programme de marchandises contrôlées du Canada, Beslogique a mis sur pied il y a quelques années une équipe spécialisée en conceptualisation de solutions d'intelligence artificielle. « Notre participation à ce projet formidable nous permettra également de cibler de nouveaux marchés technologiques, comme les véhicules autonomes, l'agriculture de précision, les réseaux intelligents de l'énergie océanique, les supergrappes, le 5G, la cybersécurité et les soins de santé », souligne Yannick Bessette.

Création d'emplois et recherche

De plus, ce projet contribuera à créer un terrain fertile pour la recherche et le développement en IA au Québec, ce qui aura un impact positif sur le recrutement de main-d'œuvre hautement qualifiée et innovante provenant d'universités du Québec et du Canada. Beslogique prévoit notamment la création de trois postes à temps plein et le recrutement de deux stagiaires dans le cadre du projet, en plus de la création d'une cinquantaine de postes à temps plein au cours des trois prochaines années. « Nous saluons cette initiative du gouvernement québécois d'accélérer la cadence du virage vert et de la transformation numérique de l'industrie aérospatiale, et nous sommes très fiers de pouvoir y contribuer », conclut le PDG.

À propos de Beslogique

Fondée en 2008 à Montréal, Beslogique est une PME québécoise spécialisée dans la création de systèmes informatiques et de solutions web, mobiles et natives personnalisées, et dans les solutions d'intelligence artificielle. L'entreprise accompagne ses clients dans leur transformation numérique et les aide à simplifier et à optimiser leurs processus d'affaires pour maximiser leur rendement et leur autonomie. Innovation, créativité, avant-gardisme et engagement sont au cœur de son modèle d'affaires. L'approche hautement collaborative de Beslogique la distingue dans l'industrie, et favorise l'exploration des idées et le développement de nouveaux produits.

SOURCE Beslogic Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements ou pour planifier une entrevue avec Yannick Bessette : Marie-Elaine Roy, BESLOGIQUE INC., 514 428-5808, p. 700, [email protected]