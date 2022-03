L'acquisition élargit pour le marché canadien, la gamme des solutions d'emballage en verre, pour les aliments et les boissons

CHICAGO, 7 mars 2022 /CNW/ - Berlin Packaging, le plus grand fournisseur d'emballages hybrides au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de United Bottles & Packaging, un distributeur canadien de bouteilles en verre de haute qualité et de bouchons pour les segments de l'alimentation et des boissons.

Fondée en 1994 et ayant son siège social au Québec, United Bottles & Packaging fournit des bouteilles et des bouchons pour les boissons alcoolisées telles que le vin, les spiritueux, la bière et le cidre, en plus d'une large sélection de bouteilles et de bouchons pour les aliments et les boissons non alcoolisées.

Connue pour son offre de produits disponible en inventaire, United Bottles & Packaging offre également à ses clients une série de services à valeur ajoutée tels que des modèles et des moules personnalisés, l'entreposage et la logistique, des produits disponibles en caisse et des boîtes et bouchons personnalisés. En outre, l'entreprise héberge un programme de recyclage qui collecte et élimine en toute sécurité les boissons périmées et facilite le recyclage des contenants vides.

« United Bottles & Packaging s'accordera parfaitement avec Berlin Packaging. Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales : des produits de haute qualité, une livraison rapide, des solutions sur mesure et un engagement envers le développement durable. Je me réjouis à l'idée d'un avenir prometteur ensemble », a déclaré Rick Brandt, Chef de la direction de Berlin Packaging Americas.

« Nous sommes enthousiastes face aux opportunités qui s'ouvriront pour notre organisation grâce à ce partenariat. L'accès aux vastes ressources mondiales et aux produits personnalisés de Berlin Packaging nous permettra de mieux servir nos clients, de développer nos relations avec nos fournisseurs actuels et d'offrir des opportunités à nos employés », a déclaré Jacques Dalpé, président de United Bottles & Packaging.

« Les acquisitions ciblées telles que United Bottles & Packaging sont un élément clé de notre stratégie de croissance. Cet ajout renforce notre position sur le marché canadien de l'alimentation et des boissons et élargit notre offre de produits en verre dans toute l'Amérique du Nord », a déclaré Bill Hayes, Chef de la direction mondial et président de Berlin Packaging.

United Bottles & Packaging est la 3ème acquisition que Berlin Packaging a effectuée au Canada depuis 2020.

Tous les employés et les sites seront conservés suite à cette acquisition.

À propos de Berlin Packaging

Berlin Packaging est le plus grand fournisseur d'emballages hybrides au monde® de contenants en verre, en plastique et en métal et de bouchons. L'entreprise fournit des milliards d'articles par an, ainsi que des services de conception d'emballages, de financement, de conseil, d'entreposage et de logistique pour des clients de tous les secteurs. Berlin Packaging réunit le meilleur des manufacturiers, distributeurs et prestataires de service à valeur ajoutée. Sa mission est d'augmenter le revenu net de ses clients grâce à des produits et services d'emballage.

