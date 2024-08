PHILADELPHIE et TORONTO, 15 août 2024 /CNW/ - Berger Montague et Freedman Normand Friedland ont déposé un recours collectif antitrust contre la National Collegiate Athletics Association (NCAA) et dix de ses institutions membres. La poursuite allègue que la NCAA a illégalement accepté d'interdire aux joueurs actuels et anciens de la Ligue canadienne de hockey (LCH) de jouer au hockey sur glace masculin de la division I de la NCAA.

« Cette affaire a été déposée au nom des joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) contre la NCAA et plusieurs universités qui, selon nous, se sont entendues pour interdire aux joueurs de la LCH de jouer au hockey dans les collèges américains », a déclaré Eric L. Cramer, président de Berger Montague. « À la suite du cartel présumé de la NCAA, la CHL a de la difficulté à rivaliser avec la NCAA et paie donc moins les joueurs de la CHL », a ajouté M. Cramer.

Dans la plainte, le demandeur, un ancien joueur de la CHL, allègue que l'entente des défendeurs viole les lois antitrust fédérales et a causé un préjudice important aux joueurs actuels et anciens de la CHL, notamment (i) en perdant de précieuses bourses d'études sportives des écoles de la division I de la NCAA, et (ii) recevoir une rémunération artificiellement faible de la part des équipes de l'ATR.

Le demandeur demande une ordonnance interdisant à la NCAA et à ses institutions membres de continuer d'empêcher les joueurs actuels et anciens de la CHL de jouer au hockey masculin de la division I de la NCAA. De plus, le demandeur demande des dommages-intérêts pour lui-même, ainsi que pour d'autres joueurs actuels et anciens de la LCH, afin de les indemniser de tous les dommages causés par la conduite des défendeurs, y compris le préjudice substantiel allégué.

Les défendeurs nommés sont la National Collegiate Athletic Association, l'Université Canisius, l'Université Niagara, l'Institut de technologie de Rochester, le Boston College, l'Université de Boston, l'Université de Denver, l'Université Quinnipiac, l'Université Notre Dame du Lac, Stonehill College et Université de St. Thomas.

Pour en savoir plus sur le litige, y compris sur la façon dont vous pouvez participer, visitez NCAAAHockeyBoycott.com ou visitez Berger Montague.com.

Berger Montague est l'un des cabinets d'avocats les plus éminents du pays qui se concentre sur les litiges civils complexes, les recours collectifs et les délits de masse devant les tribunaux fédéraux et d'État partout aux États-Unis. Le cabinet est actif dans les domaines des lois antitrust, des litiges commerciaux, de la protection des consommateurs, des produits défectueux, du droit de l'environnement, du droit de l'emploi, des valeurs mobilières et des cas de dénonciation, entre autres. Pendant plus de 50 ans, Berger Montague a joué un rôle de premier plan dans des causes qui ont établi des précédents et a recouvré plus de 60 milliards de dollars pour ses clients et les catégories qu'ils représentaient. Berger Montague a son siège social à Philadelphie et a des bureaux à Chicago, Minneapolis, San Diego, San Francisco, Toronto, Washington D.C. et Wilmington.

Freedman Normand Friedland est une boutique spécialisée en litiges composée d'avocats des plus grands cabinets d'avocats du pays. Le cabinet et ses avocats possèdent une vaste expérience dans les litiges commerciaux complexes, y compris dans les questions révolutionnaires liées aux lois antitrust, aux valeurs mobilières et à la manipulation du marché.

Personne-ressource :

Amy Wall-Monte

215.875.3021

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850875/BM_Logo.jpg

SOURCE Berger Montague