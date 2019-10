Bentley Systems annonce les lauréats des prix Year in Infrastructure 2019

EXTON, Pennsylvanie, 28 octobre 2019 /CNW/ - Bentley Systems, Incorporated, le plus important fournisseur au monde de services logiciels complets et de nuages informatiques dits jumeaux numériques pour l'avancement du design, de la construction et des opérations liés aux infrastructures, a annoncé les lauréats des prix Year in Infrastructure 2019. Le programme annuel de mérites honore le travail extraordinaire des utilisateurs de Bentley dans l'avancement du design, de la construction et des opérations liés aux infrastructures partout dans le monde.

Un groupe de douze jurés indépendants formé d'experts de l'industrie nomme 54 finalistes à partir de 571 mises en candidature par plus de 440 organismes d'utilisateurs répartis dans plus de 60 pays.

Bentley Systems a reconnu 18 lauréats des prix Year in Infrastructure et neuf lauréats des prix Reconnaissance spéciale lors d'une cérémonie et d'un gala le 24 octobre pour conclure la conférence Year in Infrastructure 2019 à Singapour.

Les lauréats des prix Year in Infrastructure 2019, Reconnaissance spéciale, sont :

Avancement de la planification urbaine par les jumeaux numériques

Service de développement et d'ingénierie civils, gouvernement de la RAS de Hong Kong et AECOM

Étude de conception urbaine Town Plaza pour l'établissement de Kwu Tung North, nouvelle zone de développement

Région administrative spéciale de Hong Kong

Avancement de la durabilité industrielle par les jumeaux numériques

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

Henan Jiyuan Iron & Steel, Projet de rénovation et d'économie d'énergie de production d'électricité par gaz haute température sous ultra-haute pression de 80 MW

Jiyuan, province du Henan, Chine

Prix Digital Cities pour la voie complète jumeaux numériques

Shenzhen Highway Engineering Consultant Co., Ltd.

Projet d'échange Yangang Est

Shenzhen, province du Guangdong, Chine

Prix Digital Cities pour l'eau complète jumeaux numériques

Águas do Porto, EM

Plate-forme technologique H2PORTO pour la gestion intégrée du cycle de l'eau urbaine de Porto

Porto, Porto, Portugal

Avancement de la résilience de l'infrastructure par les jumeaux numériques

Italferr S.p.A.

Le nouveau viaduc Polcevera

Gênes, Ligurie, Italie

Avancement de l'industrialisation de la construction par les jumeaux numériques

Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.

Application numérique et intelligente pour le parc de démonstration de la modernisation de la construction de Heilongjiang

Harbin, province du Heilongjiang, Chine

Avancement de l'infrastructure économique par les jumeaux numériques

CCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC)

Projet d'habitations et de cour automatisés de conteneurs SAPT au Pakistan

Karachi, Sindh, Pakistan

Avancement des flux de travail numériques par les jumeaux numériques

Mott MacDonald / concepteurs Systra travaillant avec la coentreprise Balfour Beatty / Vinci

Contrat de travaux civils d'importance pour les deux secteurs haute vitesse N1 et N2

Birmingham, régions septentrionales du pays, Royaume-Uni

Prix promoteur de l'avancement du savoir de Bentley Institute

Alison Watson, directrice générale et fondatrice, Class of Your Own

Les lauréats des prix Year in Infrastructure 2019 pour la mise en œuvre d'avancées numériques en matière d'infrastructures sont :

4D Construction

Mortenson, Clark - Une coentreprise

Centre Chase et bureau Warriors à usage mixte et développement commercial

San Francisco, Californie, États-Unis

Ponts

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Conception et réalisation du projet Harbour Road 2

Jakarta du Nord, Jakarta, Indonésie

Immeubles et campus

Voyants Solutions

Services détaillés de conception, de préparation du dossier de candidature et de gestion de projets pour l'établissement de 12 parcs TI/haute technologie au Bangladesh

Bangladesh

Communications et services publics

POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Application de la technologie pour le projet de sous-station de 220 kV dans l'ouest de Miluo

Miluo, province du Hunan, Chine

Villes numériques

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co.

Application de la numérisation au sein de la plate-forme intelligente de gestion de l'eau de Jiujiang

Jiujiang, Jiangxi, Chine

Ingénierie géotechnique

ARUP Singapore Pte Ltd.

Développement mixte Tanjong Pagar

Singapour

Fabrication

Hatch

Projet d'usine d'acide sulfurique en RDC

Katanga, République démocratique du Congo

Ingénierie minière et extracôtière

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Projet chinois extracôtier de complexe éolien Three Gorges New Energy Dalian Zhuanghe III (300 MW)

Dalian, Liaoning, Chine

Production d'énergie

Hunan Hydro & Power Design Institute

Projet d'ingénierie du carrefour d'expédition Hanjiang Yakou

Yicheng, Hubei, Chine

Réalisation de projet

SCDOT (ministère des Transports de la Caroline du Sud)

Partage harmonisé d'information et intégration pluriplateforme à l'aide de ProjectWise

Columbia, Caroline du Sud, États-Unis

Rail and Transit

Italferr S.p.A

AV/AC dans le sud de l'Italie, route Naples-Bari

Naples-Bari, Campanie-Pouilles, Italie

Modelage de réalité

MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd

Sondage par drone pour le compte de BIM et capture de données GIS - Mégaprojet de métro malaisien

Kuala Lumpur, Malaisie

Performance routière et ferroviaire

Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd

Autoroute Pan Borneo

Sarawak, Malaisie

Voies et autoroutes

Foth Infrastructure & Environment, LLC

Foth transforme, relie et revitalise Cedar Falls, dans le corridor de l'Iowa

Cedar Falls, Iowa, États-Unis d'Amérique

Ingénierie structurelle

WSP

WSP propose une conception optimisée pour un sous-sol complexe sous la célèbre Admiralty Arch

Londres, Royaume-Uni

Performance de l'actif industriel et des services publics

EPCOR Utilities

Implantation de la gestion de l'actif fondée sur le risque pour la distribution d'énergie

Edmonton, Alberta, Canada

Usines de traitement des eaux et des eaux usées

Jacobs Engineering Group et l'Agence nationale de l'eau de Singapour, PUB

Usine de recyclage de l'eau de Tuas

Singapour

Réseaux des eaux, eaux usées et eaux de ruissellement

Coentreprise de Balfour Beatty, Morgan Sindall, BAM Nuttall

Tunnel Thames Tideway

Londres, Royaume-Uni

Vous trouverez des descriptions détaillées des projets mis en nomination dans les versions imprimée et numérique de l'annuaire d'infrastructure 2019 de Bentley, qui sera publié au début de 2020. Pour voir les éditions antérieures de cette publication, veuillez accéder aux annuaires d'infrastructure de Bentley.

Image et titre :

Lauréats des prix Year in Infrastructure 2019 de Bentley Systems. Photo de Graham Carlow

