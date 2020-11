MONTREAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le 6 novembre 2020, Bentley annonçait l'arrivée de son nouvel ensemble de sécurité personnelle et de tous ses produits de santé et de sécurité tels que les masques non médicaux à 3 couches avec filtre disponibles en magasin et en ligne.

Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur l'impact de la COVID-19, nous avons dû apporter des changements à notre vie quotidienne. Avec le port obligatoire des masques dans les espaces publics, le plus grand médecin de la santé publique du Canada recommande maintenant un masque non médical à 3 couches avec filtre pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Alors que les problèmes de santé continuent d'augmenter avec la saison hivernale à venir, Bentley a travaillé avec diligence sur des moyens pour contribuer à assurer la sécurité de ses clients.

Cette nouvelle trousse de sécurité et les produits de santé et de sécurité sont maintenant disponibles afin que chaque Canadien puisse trouver ce dont il a besoin pour se protéger sans négliger la qualité des produits. Le premier ensemble est maintenant disponible https://www.shopbentley.com/fr/ensemble-de-protection-6-morceaux-tracker-1022745.html , appelé « Ensemble, mais en sécurité » et contient les éléments essentiels nécessaires pour quitter la maison : un masque et un filtre en tissu à 3 couches, un désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes et des gants jetables. Deux autres ensembles devraient arriver sur le marché plus tard cette année.

Ces temps sans précédent ont mis de nombreuses tensions sur les communautés du monde entier. Bentley est déterminé à aider le plus grand nombre de personnes à se protéger et à se sentir suffisamment en sécurité pour continuer à vivre, à travailler et à profiter de la vie autant que possible.

À propos de Bentley Co. Ltée

Chez Bentley, nous nous efforçons d'aider nos clients à créer des souvenirs durables grâce à un assortiment de collections conçues pour répondre à tous les moments marquants de leur vie. Nous fournissons des tendances pertinentes, des designs inspirés et une valeur inégalée pour les activités quotidiennes et pour voyager ; pour la vie en déplacement! Avec plus de 150 magasins, Bentley est devenue la destination n° 1 pour les bagages et les sacs de tous les jours au Canada.

