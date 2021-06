Benny&Co. offre cinq produits d'épicerie qui proposent le même bon goût relevé des repas servis dans ses restaurants. La célèbre sauce BBQ Benny&Co. pour la vente au détail est préparée par Produits Alimentaires Berthelet dans son usine de Boisbriand. Quant aux quatre produits surgelés, dont trois de volaille et un à base de soya, ils ont été conçus en partenariat avec Volaille Novo, une usine de cuisson de volaille ultra moderne, performante et innovatrice.

« Après plus de quatre ans de recherche et de développement, nous dévoilons enfin nos cinq premiers produits d'épicerie, fruit du travail d'équipe de tous les départements de l'entreprise. Au cours du processus, nous avons mis l'accent sur la collaboration avec des partenaires qui priorisent la qualité de notre matière première, la sécurité alimentaire et les produits locaux », a précisé Nicolas Filiatrault, vice-président finances et administration de Benny&Co.

« Soutenir le déploiement, l'épanouissement et la croissance de marques et d'entreprises québécoises fait partie de l'ADN de IGA/Sobeys, tout comme de celle de nos marchands indépendants qui sont aussi à la tête d'entreprises familiales comme Benny&Co. Ce partenariat permettra aux consommateurs d'avoir accès à une nouvelle offre de produits différents, d'une marque réputée et appréciée comme Benny&Co., en collaboration avec un fournisseur tout aussi distinctif que Volaille Novo. Pour nous, ce type de collaboration est naturelle et offre une multitude de possibilités pour mettre à l'avant-plan le savoir-faire agroalimentaire québécois », a ajouté Stéphane Bergeron, directeur Québec, catégorie de la viande, charcuterie et poisson de Sobeys.

Des partenaires québécois qui montrent la voie à suivre dans leur domaine

Construite en 2019, l'usine de Volaille Novo propose un concept unique de valorisation de la volaille qui répond aux normes les plus exigeantes de l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments en ce qui touche les nouvelles recommandations des produits d'enrobage entièrement cuits vendus au détail. Sa technologie de cuisson en amont par zone permet d'utiliser différents procédés automatisés lors d'un processus qui se déroule en continu sur une chaîne de production de 575 pieds de longueur, afin d'assurer un produit cuit dans un environnement adapté, améliorant ainsi son rendement et son goût. Volaille Novo possède une capacité de cuisson excédant dix millions de kilogrammes de volaille par année.

« La formule Benny&Co. est demeurée dans la tradition de la vraie rôtisserie et c'est un grand plaisir de collaborer avec cette entreprise familiale toujours tournée vers l'avenir. Notre procédé d'avant-garde permet une cuisson en amont plus douce qui procure un produit de volaille enrobé entièrement cuit, plus juteux et plus tendre, tout en diminuant les pertes. De plus, notre four à cuisson fonctionne à l'huile thermique recirculée; il combine qualité et efficience énergétique, réduisant ainsi notre empreinte environnementale », a indiqué Daniel Bonnafé, président de Volaille Novo.

Produits Alimentaires Berthelet est une entreprise québécoise pionnière du domaine de l'alimentation qui s'appuie sur la qualité, la constance et le bon goût de ses produits.

« Berthelet se spécialise notamment dans la fabrication de sauces et de bases pour soupes depuis plus de 60 ans. Nous avons développé une relation de confiance avec la famille Benny au cours des dernières années. Notre équipe de six personnes qui travaille exclusivement en recherche et développement a conçu, entre autres, la recette de sauce BBQ Benny&Co. pour la vente au détail. Elle possède un goût identique à celle que l'on retrouve dans leurs rôtisseries », a précisé Serge Racette, président-directeur général de Produits Alimentaires Berthelet.

Ces deux partenaires seront de précieux collaborateurs pour permettre à Benny&Co. de répondre à la demande dans les épiceries IGA et satisfaire les consommateurs. Rappelons que Benny&Co. a inauguré son nouveau concept de restaurant au mois d'avril dernier, au centre-ville de Montréal. La plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise propose désormais une salle à manger moderne et épurée intégrant un espace-bar. De plus, un nouveau comptoir offre des repas prêts-à-manger pour emporter. Un autre restaurant ouvrira prochainement ses portes au 201, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante rôtisserie familiale québécoise, compte un réseau de 67 succursales au Québec et en Ontario. Elle excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 3e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de neuf millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2 100 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

À propos de Volaille Novo

Volaille Novo est usine de cuisson de volaille qui propose une approche innovante pour chaque étape de son procédé hautement automatisé, en commençant par la cuisson en amont, ce qui lui permet de répondre aux normes les plus exigeantes de l'industrie en offrant des produits enrobés entièrement cuits. Située à Varennes, l'entreprise, dont les installations ont été construite en 2019, est détenue par des entrepreneurs régionaux et emploie 20 personnes dont 15 travaillent à l'usine. Pour plus d'information, visitez le www.novovolaille.ca.

À propos de Produits Alimentaires Berthelet

Fondée en 1960, Produits Alimentaires Berthelet est une entreprise pionnière qui est reconnue comme indispensable et incontournable dans le domaine de l'alimentation au Canada. Possédant deux (2) usines de fabrication et employant plus de 120 personnes, Berthelet fabrique une gamme élargie de plus de 1500 produits déshydratés et liquides. Leaders dans les mélanges de sauces, les bases de soupe, les épices, ainsi que les garnitures pour desserts, leur réputation s'appuie sur la qualité, la constance, le bon goût des produits offerts et sur un service à la clientèle inégalé ! Visitez berthelet.com pour en savoir plus.

