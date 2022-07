BENJAMIN MOORE PRÉSENTE LA PEINTURE BEN(MD) D'INTÉRIEUR À FORMULE AMÉLIORÉE

Avec ben MD d'intérieur à formule améliorée, tout est facile - l'application, les retouches et l'entretien - de sorte que l'expérience de peinture qui en résulte est conviviale et les résultats sont impeccables. En plus de sa faible odeur et de sa teneur nulle en COV, la nouvelle formule possède une résistance supérieure au frottement dans tous les lustres et elle recouvre les couleurs existantes en moins de couches.

« Les améliorations apportées à benMD d'intérieur ont pour objectif d'offrir aux professionnels comme aux consommateurs bricoleurs une peinture de qualité supérieure qui en donne encore plus, explique Alyssa Scagnelli, responsable principale, Marketing de produits chez Benjamin Moore. Les technologies exclusives qui la composent assurent un taux d'étalement supérieur et des résultats durables de façon à favoriser la confiance et l'efficacité de ceux qui l'utilisent, quelle que soit leur expérience en peinture. »

Pour faciliter le processus de recherche et de sélection parmi ses plus de 3 500 couleurs, Benjamin Moore a récemment actualisé son expérience numérique de la couleur. Les utilisateurs peuvent maintenant rechercher toutes les couleurs, les voir dans différents éclairages et plus encore. Ensuite, après avoir choisi celles qu'ils préfèrent, ils peuvent se procurer des flacons d'essai pour valider leurs choix avant d'acheter la peinture. De cette façon, le stress lié aux incertitudes peut faire place à la satisfaction que procure une fraîche couche de peinture.

Maintenant offerte dans un nouveau fini mat et dans le fini satin/perle qui s'ajoutent aux finis velouté et semi-lustre, la peinture benMD d'intérieur peut être teintée dans les 3 500 couleurs Benjamin Moore et est vendue exclusivement chez les détaillants Benjamin Moore partout aux États-Unis et au Canada, en plus de distributeurs internationaux. Pour en savoir plus ou pour trouver un détaillant près de chez vous, accédez au site benjaminmoore.ca.

À propos de Benjamin Moore

Fondée en 1883, Benjamin Moore est la marque préférée de peintures, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord. Un des principaux fabricants de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, Benjamin Moore maintient son engagement indéfectible à l'innovation et à l'adoption de pratiques de fabrication durables. Son répertoire de gammes phares de peintures comprend notamment AURAMD, REGALMD Select, Ultra SpecMD, benMD, ADVANCEMD et ARBORCOATMD. Réputée pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs, Benjamin Moore offre également des outils de design aux consommateurs bricoleurs ainsi qu'aux professionnels, y compris l'application Benjamin Moore Color PortfolioMC. Les peintures Benjamin Moore sont offertes en exclusivité dans 7 500 magasins de peinture et de décoration et quincailleries appartenant à des exploitants locaux partout au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans 75 autres pays.

SOURCE Benjamin Moore

Renseignements: Kelly Sinatra, Benjamin Moore, [email protected]