BENJAMIN MOORE PRÉSENTE AURA(MD) D'INTÉRIEUR DE NOUVELLE GÉNÉRATION

AURA d'intérieur est la seule peinture de l'industrie qui combine une nouvelle résine acrylique exclusive, la technologie Colorafixe MD et la technologie de la couleur Gennex MD pour produire une profondeur et une richesse de la couleur aussi somptueuses qu'inégalables. Cette formule améliorée produit une application lisse dans tous les lustres et un pouvoir couvrant supérieur sur l'ensemble du spectre chromatique. Encore mieux, grâce aux propriétés rehaussées du feuil sec, on obtient une basse teneur en COV et une résistance aux marques de frottement, aux taches et au transfert des couleurs.

« Notre équipe de recherche et développement a encore une fois repoussé toutes les limites en améliorant la formule chimique d'AURAMD de façon à créer une peinture encore plus perfectionnée, belle et durable, confie Harriette Martins, directrice du marketing de produits chez Benjamin Moore. Cette nouvelle formule rehausse l'application et la performance d'AURA de façon à produire des résultats qui font le bonheur des peintres, de designers et des adeptes de la couleur. »

Pour faciliter la création d'une palette de couleurs sur mesure, quel que soit le projet, Benjamin Moore a fait équipe avec la célèbre spécialiste de la détection d'auras Mystic Michaela pour découvrir comment l'aura d'un individu peut avoir un impact sur l'espace qu'il habite. Cette collaboration donne lieu à une palette de couleurs choisies avec soin qui permet aux designers et aux consommateurs de traduire en couleur leur énergie personnelle partout dans la maison avec l'aide de la peinture d'intérieur AURAMD de Benjamin Moore.

Offerte dans les finis mats, velouté, satin et semi-lustre, AURA d'intérieur peut être teintée dans les plus de 3 500 couleurs Benjamin Moore et est recommandée pour les salons, salles à manger, chambres à couchers, vestibules et couloirs. AURA d'intérieur est vendue exclusivement chez les détaillants Benjamin Moore partout aux Etats-Unis et au Canada, en plus de distributeurs internationaux. Pour en savoir plus, accédez au site benjaminmoore.ca.

Fondée en 1883, Benjamin Moore est la marque préférée de peintures, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord. Un des principaux fabricants de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, Benjamin Moore maintient son engagement indéfectible à l'innovation et à l'adoption de pratiques de fabrication durables. Son répertoire de gammes phares de peintures de qualité supérieure comprend notamment AURAMD, REGALMD Select, Ultra SpecMD, benMD, ADVANCEMD et ARBORCOATMD. Réputée pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs, Benjamin Moore offre également des outils de design pour les consommateurs bricoleurs comme pour les professionnels, y compris l'application Benjamin Moore Color PortfolioMC. Les peintures Benjamin Moore sont offertes en exclusivivité dans 7 500 magasins de peinture et de décoration et quincailleries appartenant à des exploitants locaux partout au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans 75 autres pays.

