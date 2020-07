MIAMI, 29 juillet 2020 /CNW/ - La COVID-19 a une incidence importante sur le monde et l'humanité fait tout en son pouvoir pour s'en sortir plus forte, un peu comme l'a fait Benigna dans sa jeunesse; il n'y a donc pas de meilleur moment pour découvrir et apprécier ces parfums de luxe, qui vous procureront joie, bonheur et harmonie en ces temps incertains.

Lancement : Un événement pour honorer et célébrer le monde avec nos parfums exquis et ainsi souligner l'esprit de résilience de l'humanité en ces temps sans précédent. Il aura lieu le 30 juillet, à Paris, en France. De même, la fête accompagnant l'événement sera diffusée en direct par l'intermédiaire des plateformes Twitter, Instagram et Facebook - @BenignaParfums. Joignez-vous à nous pour profiter de la fête à 19 h (UTC+2) ou à 13 h (HAE).

Benigna a collaboré avec la parfumeuse française primée Cécile Zarokian pour transposer sa vision en trois merveilleux parfums qui représentent un hommage à son parcours de vie. Cette collection a été créée de main de maître pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une qualité supérieure et qui cherchent la distinction véritable. Elle se compose de parfums élégants qui se marient au pouvoir de l'unicité, tout en racontant une histoire unique sur la peau de chacun.

Ces parfums spécialisés sans distinction de genre reflètent les souvenirs d'enfance de Benigna et ses aspirations à l'idée de surmonter les obstacles dans la vie - le tout réalisé avec grâce, un travail acharné et une ambition inébranlable, et avec la conviction que même le ciel n'est pas un obstacle insurmontable. Les parfums ont été créés pour ceux qui aiment et recherchent la qualité et la distinction de premier plan.

Ces parfums, composés uniquement d'ingrédients rares et de la plus haute qualité, donnent lieu à des formulations exquises et luxueuses. Ces fragrances durables et profondes sont logées dans un contenant en cristal réutilisable, taillé à la main et orné de diamants Swarovski qui entourent un col en plaqué or de 24 carats.

À propos de Benigna Parfums

La marque est née de la collaboration dynamique entre une villageoise humble mais ambitieuse, passionnée de fleurs, devenue à la fois ingénieure aérospatiale et pilote, et la parfumeuse française de renommée mondiale, Cécile Zarokian. Tandis que se combinaient ces deux mondes, le partenariat a donné naissance à trois parfums exceptionnels utilisant des ingrédients exquis de la plus haute qualité.

PDSF : 15 ml - 75 $, 75 ml - 340 $, ensemble de découverte - 190 $, ensemble de collection - 1 100 $

Toutes les bouteilles de parfum sont réutilisables.

Bienfaisance : Un pourcentage des profits de Benigna Parfums sera remis à la BeEagle Foundation, un organisme sans but lucratif du milieu de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques qui se consacre à inspirer les jeunes filles partout dans le monde. @BeEagle_STEM

