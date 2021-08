La nouvelle technologie contribuera à rendre l'administration des régimes d'assurance collective simple, rapide et facile

KINGSTON, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - benefitsConnect a choisi l'Empire Vie comme premier assureur à pleinement intégrer sa plateforme de gestion du capital humain benefitsConnect OS pour appareil mobile et ordinateur. Grâce aux capacités numériques en temps réel de l'Empire Vie, benefitsConnect OS permet aux administrateurs de régimes d'assurance collective de gérer facilement les détails des régimes et les mises à jour. Les administrateurs peuvent également s'occuper de tâches relatives aux ressources humaines au moyen de la plateforme conviviale benefitsConnect qui est intégrée dans l'application mobile. Les administrateurs de régimes et les employés peuvent ainsi consulter les détails de leur protection, les livrets des régimes et les cartes des garanties numériques, faire des demandes de congé, accéder à la bibliothèque de ressources et mettre à jour instantanément leurs renseignements relatifs à l'assurance.

« Nous sommes connus auprès des joueurs importants, notamment des tiers administrateurs, pour notre technologie avancée qui permet aux tiers administrateurs d'effectuer des tâches que seuls les assureurs pouvaient effectuer, explique Dara Brachman, vice-présidente, Solutions d'assurance collective de l'Empire Vie. Grâce à benefitsConnect, nous sommes très heureux de travailler avec des conseillers en assurance collective et de les aider à faire croitre leurs affaires. C'est une occasion emballante et l'évolution naturelle d'une société offrant des solutions technologiques. »

« Les gens veulent des services simples, flexibles et faciles à comprendre, et c'est pour cette raison que nous avons créé benefitsConnect OS, affirme Paul Crossdale, Président et chef de la direction de benefitsConnect. L'Empire Vie est un excellent partenaire technologique qui nous aide à faire de notre vision une réalité. C'est le premier assureur à intégrer notre plateforme et ensemble, nous faciliterons la vie de nos clients et de leurs employés. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs de placement par l'entremise de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.

Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière. La firme DBRS évalue notre solidité financière. Veuillez consulter notre site Web pour connaitre nos notes courantes. Suivez-noussur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus d'information.

Au sujet de benefitsConnect

benefitsConnect est une société qui offre des solutions technologiques d'assurance collective, d'épargne, de ressources humaines et d'autres avantages afin de permettre une meilleure communication entre les administrateurs des ressources humaines et leurs employés, et ce, en temps réel. Notre passion est de rendre l'information accessible aux employés afin qu'ils comprennent mieux le régime d'assurance et les programmes d'épargne offerts par leur employeur. Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, Facebook et à benefitsconnect.ca. Communiquez avec nous!

