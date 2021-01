TORONTO, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Viva Healthcare Packaging (Canada) Ltd., Innovative Packaging and PPE, un fabricant de produits en plastique établi à Toronto, a récemment bénéficié d'un investissement de 450 000 $ du fond L'Ontario, ensemble. Le gouvernement de l'Ontario effectue des investissements ciblés dans le cadre du fond dans le but d'augmenter les stocks d'équipement de protection individuelle (ÉPI) fabriqués en Ontario. Viva se sert de cette subvention pour réorganiser ses activités et accroître la production d'ÉPI.

« Les masques jouent un rôle important dans la réduction de la transmission du virus. Alors que les municipalités rendent obligatoire le port du masque dans tous les espaces publics, Viva accélère la production de masques jetables à trois couches, en taille régulière et pour enfants, pour atteindre plus de 22,5 millions de masques par mois d'ici le début de 2021. Nous sommes honorés d'appliquer notre expertise en matière de fabrication à grand volume à la production d'ÉPI dans le but de contribuer à la lutte contre la COVID-19 et de nous préparer à relever d'éventuels défis grâce à un approvisionnement suffisant et disponible en temps opportun », a déclaré James Bokla, chef de la direction, Viva Healthcare Packaging (Canada) Ltd.

Les plans de Viva comprennent l'ajout de deux chaînes de fabrication de masques à la fine pointe à haut rendement. Toutes les chaînes fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un inventaire suffisant pour permettre d'effectuer la livraison rapidement.

Les masques de Viva sont approuvés par Santé Canada et homologués selon la norme ASTM F2100, niveaux 1, 2 et 3. Les prix sont concurrentiels et offrent des délais de production beaucoup plus courts. Viva offre également une gamme novatrice d'écrans faciaux médicaux et non médicaux et lancera bientôt des sachets et des lingettes de gel désinfectant pour les mains.

Viva a obtenu une réaction extraordinaire de la part des fournisseurs de soins de santé et des fabricants qui portent fièrement des masques fabriqués au Canada par Viva.

À PROPOS DE VIVA

Viva Healthcare Packaging (Canada) Ltd., Innovative Packaging and PPE, est le plus important fabricant de boîtiers pour supports audionumériques au monde et l'une des plus grandes sociétés de moulage par injection au monde. En affaires depuis plus de 48 ans, Viva compte trois emplacements dans le monde, soit au Canada (à Toronto), en Pologne et à Hong Kong. L'usine de fabrication phare de Viva est située à Toronto, où se trouvent 200 des 300 machines de moulage par injection à l'échelle mondiale.

Les activités principales de Viva comptent les produits médicaux pour le secteur des soins de santé (masques, écrans faciaux, sachets et lingettes de désinfectant pour les mains), les tubes moulés par injection pour le secteur de la santé et de la beauté, les marques commerciales de produits alimentaires et industriels, ainsi que les boîtiers pour supports audionumériques pour des fabricants de DVD et de jeux vidéo.

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits de Viva, visitez vmedcare.co et viva-healthcare.com.

