Cette nouvelle poudre de fibres alimentaires prébiotiques, incolore et sans goût s'intègre facilement à la routine de bien-être des Canadiens, les aidant à obtenir l'apport quotidien en fibres recommandé.

TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Benefiber, une poudre de fibres alimentaires prébiotiques de confiance qui contribue au maintien de modes de vie sains au Canada, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de produits qui sera disponible chez tous les grands détaillants d'ici octobre 2025. Composée à 100 % de dextrine de blé, la nouvelle poudre de fibres alimentaires prébiotiques de Benefiber s'intègre facilement à la routine des Canadiens et les aide à incorporer plus de fibres à leur alimentation sans perturber le rythme de leur journée chargée.

LA MAJORITÉ DES CANADIENS NE CONSOMMENT QU'ENVIRON 50 % DE L'APPORT QUOTIDIEN EN FIBRES RECOMMANDÉ

Les fibres sont un élément essentiel d'une alimentation saine, mais la plupart des Canadiens consomment moins de la moitié de la quantité recommandéei. En moyenne, les Canadiens consomment environ 14 grammes de fibres par jourii, alors que la quantité recommandée est de presque le double, selon l'âge, le genre et le mode de vie.

« Grâce à Benefiber, les Canadiens peuvent facilement atteindre l'apport quotidien de fibres recommandé, en l'ajoutant simplement à leur alimentation et à leur routine, déclare Zeeshan Shams, directeur du marketing pour Haleon Canada. Avec la nouvelle offre de Benefiber, Haleon propose aux Canadiens le même gage de qualité, dans un format qui convient aux préférences de ceux qui n'aiment pas le goût ni la texture des autres produits à base de fibres. »

FACILITER LA CONSOMMATION DE FIBRES

Benefiber est une solution facile et douce qui favorise une alimentation saine. Elle se dissout complètement dans les aliments mous, dans l'eau et dans les boissons non gazeuses; il est donc facile de l'intégrer à des aliments comme un smoothie ou un dessert, sans altérer le goût. Elle peut aussi être simplement mélangée à de l'eau pour atteindre vos objectifs quotidiens de consommation de fibres.

La formule composée à 100 % de dextrine de blé de Benefiber propose des fibres alimentaires prébiotiques d'origine végétale, naturellement sans sucre, sans gluten, sans résidus et sans OGM. Métabolisée lentement et progressivement, elle est bien tolérée par le système digestif et convient à une utilisation quotidienne.

Le nouveau produit sera offert partout au Canada en quatre formats pratiques adaptés à tous les modes de vie, ce qui en fait le choix idéal pour la maison, le travail ou les déplacements :

Poudre Benefiber : offerte en format de 62 et de 125 portions chez tous les grands détaillants, et en format de 205 portions offert exclusivement chez Costco.

Bâtonnets Benefiber à emporter : offerts chez tous les grands détaillants en format de 28 portions sans goût.

Benefiber fait partie d'un large portefeuille de marques produites par Haleon, une société de calibre mondial dans le domaine des soins de santé aux consommateurs s'appuyant sur la science, l'innovation et une connaissance de l'humain. Bénéficiant de la confiance de millions de consommateurs au Canada et dans le monde entier, Haleon s'engage à améliorer la santé au quotidien avec humanité.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Benefiber, visitez le www.benefiber.ca/fr.

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est un chef de file mondial en santé des consommateurs dont la mission est d'améliorer la santé au quotidien avec humanité. Sa gamme de produits couvre les six principales catégories suivantes : santé buccodentaire; vitamines, minéraux et suppléments; soulagement de la douleur; santé respiratoire; santé digestive; soins thérapeutiques de la peau et autres. Les marques de Haleon Canada s'appuient sur la science éprouvée, l'innovation et une profonde connaissance de l'humain et comprennent notamment : Advil, Buckley, Centrum, Emergen-C, Flonase, NeoCitran, Nexium, Polident, Robitussin, Sensodyne, TUMS, Voltaren et bien d'autres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Haleon et ses marques, consultez www.haleon.com.

