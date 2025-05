BOSTON, 8 mai 2025 /CNW/ - Le Boston Architectural College (BAC) est fier d'annoncer que Benedetta Tagliabue, architecte italienne de renommée internationale et directrice de Benedetta Tagliabue - EMBT Architects, prononcera le discours d'ouverture lors de la cérémonie de lancement 2025 du BAC le 23 mai 2025. En reconnaissance de ses profondes contributions à l'architecture mondiale, à l'urbanisme et à l'éducation en design, le BAC lui décernera également son plus grand honneur, le doctorat honoris causa en design.

Benedetta Tagliabue, architecte italien de renommée internationale. Photo de Sergio Alcazar.

Benedetta est reconnue pour son architecture poétique et profondément contextuelle qui relie la tradition et l'innovation. Elle a cofondé son entreprise basée à Barcelone avec Enric Miralles en 1994 au cours d'une période de transformation de l'environnement bâti de la ville à la suite des Jeux olympiques d'été de 1992. Ensemble, ils ont lancé des travaux importants comme le Scottish Parliament Building à Édimbourg, la rénovation du marché Santa Caterina à Barcelone et le Utrecht City Hall aux Pays-Bas. Après le décès de Miralles en 2000, Benedetta a poursuivi sa vision commune, réalisant ses projets non réalisés et élargissant la portée de l'entreprise en Europe et en Asie.

Aujourd'hui, Benedetta Tagliabue - EMBT Architects a des bureaux à Barcelone, Shanghai et Paris, avec une équipe diversifiée et multiculturelle qui travaille sur des projets partout dans le monde. Les travaux actuels comprennent l'École de gestion de l'Université Fudan à Shanghai, la conception d'espaces publics à HafenCity, à Hambourg, et des stations de métro à Paris et à Naples, entre autres. Le studio est reconnu pour son approche collaborative, sa recherche immersive sur le site et son respect profond du contexte, de la culture et de la communauté.

Depuis huit ans, elle façonne le discours mondial sur l'excellence en tant que membre du jury du prix Pritzker, aux côtés du juge Stephen Breyer, choisissant, entre autres, feu Balkrishna Doshi, BAC Hon. Doc. '21, en 2018. Elle a également siégé au jury du prix RIBA Stirling.

« Benedetta Tagliabue nous montre que les idées audacieuses ne prennent de l'ampleur que lorsqu'elles entrent dans la vie d'une communauté, a déclaré Mahesh Daas, président du Boston Architectural College. Son travail transforme les histoires locales en points d'intérêt mondiaux et prouve que l'excellence en design est un pont, et non un sommet. Cela reflète la mission d'accès à l'excellence de l'BAC, qui consiste à ouvrir la voie à chaque étudiant pour qu'il fusionne l'innovation avec un objectif civique. En lui décernant le doctorat honoris causa en design, nous invitons nos diplômés à faire de même : créer sans peur, écouter profondément et laisser l'architecture servir le monde. »

Elle a occupé des postes d'enseignante dans des établissements de premier plan dans le monde, notamment à titre de professeur invité Louis I. Kahn à Yale, et a visité des postes à Harvard, en Colombie, et à l'ETSAB à Barcelone. Ses distinctions comprennent plus de 100 prix internationaux, comme le prix Stirling de la RIBA, le prix de l'architecture nationale de l'Espagne, le prix de Rome du Piranesi et de multiples honneurs de l'Université de Chicago.

Sa philosophie de conception reflète une croyance dans le pouvoir transformateur de l'architecture enracinée dans le lieu, l'histoire et la communauté. Dans le cadre de chaque projet, Benedetta continue de réinventer la façon dont l'environnement bâti peut servir et inspirer.

« Faire partie de ce moment avec les diplômés du Boston Architectural College est très important. Le design ne consiste pas seulement à façonner l'espace, mais aussi à écouter, à observer et à construire avec soin. « J'espère que ces nouveaux architectes et concepteurs iront de l'avant avec curiosité, courage et un profond respect pour le monde qui les entoure, a déclaré Mme Benedetta.

Le Commencement 2025 marque un moment charnière pour la promotion du BAC, un groupe diversifié de créateurs émergents qui ont fait preuve de résilience, de créativité et d'engagement envers la conception responsable sur les plans social et environnemental. La présence de Benedetta sera une source d'inspiration profonde alors qu'ils entament leur carrière, illustrant comment l'architecture peut être à la fois enracinée sur le plan culturel et avoir une incidence mondiale. Non seulement sa participation rend hommage à leurs réalisations, mais elle les encourage également à diriger avec empathie, curiosité et un profond respect pour les collectivités qu'ils serviront.

À propos du Boston Architectural College

Fondé en 1889, le Boston Architectural College (BAC) est une institution de premier plan en matière de conception spatiale, classée parmi les 10 meilleures écoles d'architecture aux États-Unis pendant deux années consécutives par Niche, sur 240 établissements à l'échelle nationale. Le BAC a également été classé au premier rang des meilleures écoles supérieures en architecture pour le potentiel de gain et au quatrième rang des meilleures écoles d'architecture offrant des baccalauréats aux États-Unis en 2020 par GradReports. Reconnu pour sa clientèle diversifiée représentant plus de 54 pays, le BAC offre des baccalauréats en architecture, en architecture intérieure, en architecture paysagère et en design, ainsi que des certificats et des cours de formation continue. Le dévouement du BAC à sa mission de diversifier la profession du design se reflète dans son engagement envers l'accessibilité en offrant des options d'apprentissage sur place ou en ligne. En mettant l'accent sur l'excellence en design, l'éducation expérientielle et l'impact réel, le BAC favorise une communauté dynamique de professeurs et d'étudiants unis par une passion pour repousser les limites de la pratique architecturale. En tant qu'institution ouverte à tous ceux qui sont motivés à poursuivre une carrière dans le design, peu importe leurs antécédents, l'ACB permet aux futurs concepteurs de transformer leur passion en un objectif grâce à un apprentissage significatif et axé sur la pratique.

