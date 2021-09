MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - M. Ben Marc Diendéré devient aujourd'hui le 11e président du Conseil des arts de Montréal. Il s'agit d'un moment charnière pour le Conseil puisque M. Diendéré est la première personne noire à occuper ce poste et figure parmi les rares représentant-es de la diversité au sommet d'un organisme de cette envergure au Canada.

Spécialiste des communications et gestionnaire chevronné, M. Diendéré est réputé pour son expertise au sein des milieux d'affaires et philanthropiques ainsi que pour son implication continue dans le milieu culturel. Actuellement Chef, Affaires publiques et communications chez VIA Rail Canada, il a occupé des postes de haute direction dans des organisations d'importance comme Sollio Groupe Coopératif (La Coop fédérée), Québecor et Partenariat international, en plus d'avoir amorcé sa carrière montréalaise à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC).

« Le Conseil des arts de Montréal est un acteur de premier plan du développement du secteur artistique de la métropole. Cette nomination démontre son engagement en faveur de la diversité et de l'innovation, ce que je tiens à saluer. Le domaine des arts fait partie de l'identité de Montréal et contribue à sa vitalité. En cette période de relance, nous continuerons d'être présents pour soutenir nos artistes. J'ai hâte de poursuivre notre travail avec le CAM, sous la présidence de M. Diendéré, à qui je souhaite un excellent mandat », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante .

« Alors que les milieux culturels ont été particulièrement touchés par les impacts de la pandémie, le CAM a continué d'accompagner la communauté artistique en célébrant et en soutenant des initiatives inspirantes et porteuses d'espoir. Que ce soit par la danse, le cirque, les arts visuels ou les arts numériques, le CAM a contribué au bien-être de la population montréalaise en ces temps difficiles. Nous tenons à le souligner et à lui réitérer notre soutien », a ajouté la vice-présidente du comité exécutif de Montréal et responsable de la culture, Mme Magda Popeanu.

« Même enfant au Burkina Faso, la culture et les arts se trouvaient déjà au centre de ma vie, alors que je fréquentais assidûment les centres culturels. Aujourd'hui, j'ai à cœur de contribuer à relancer et à consolider nos communautés artistiques qui sont si essentielles à Montréal, à valoriser la diversité et l'inclusion, à soutenir les initiatives de développement durable et à rapprocher les milieux d'affaires et de la culture », a expliqué M. Diendéré.

Le nouveau président connaît particulièrement bien le Conseil des arts de Montréal. Il a siégé à son conseil d'administration de 2012 à 2019 et a dirigé son comité des communications. Engagé dans la communauté, il a participé à d'importantes campagnes de collectes de fonds (Théâtre du Rideau Vert et Théâtre du Nouveau Monde), en plus d'agir comme président d'honneur de Vues d'Afrique (2018) et de la Nuit de l'Excellence (2019). Il est aussi membre des conseils d'administration de l'Université de Montréal, dont il est président du comité de développement, des Petits frères et du Groupe 3737, un hub d'innovation et de diversité entrepreneurial. Il a également cofondé Excellence Québec, une initiative pour accroître l'inclusion et la représentativité dans les conseils d'administration.

M. Diendéré succède à M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, que la communauté artistique peut remercier chaleureusement pour l'inestimable travail accompli pendant son mandat. Sous la présidence de M. Pleszczynski, la contribution de l'agglomération de Montréal au budget du Conseil a connu une augmentation de 58 %, passant de 12,95 M$ en 2014 à 20,4 M$ en 2021. De plus, un travail fondamental sur la gouvernance et la structure organisationnelle du Conseil a été réalisé pour assurer une meilleure équité, parité et diversité culturelle et générationnelle.

Le conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal est formé de 21 membres bénévoles, nommés pour un mandat de trois ans et entérinés par le Conseil d'agglomération de l'île de Montréal. Le secrétariat du Conseil est administré par la directrice générale, Nathalie Maillé. La liste des autres membres du Conseil est disponible à l'adresse : artsmontreal.org.

SOURCE CONSEIL DES ARTS DE MONTREAL

Renseignements: Source : Hugo Couturier, Directeur des communications et des partenariats, Conseil des arts de Montréal, [email protected]; Renseignements et demandes d'entrevue : Diep Truong, Exergue Communications, 514 436-2121, [email protected]