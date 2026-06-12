belairdirect s'associe à OSHEAGA et à l'Amphithéâtre RBC pour faire vivre l'assurance autrement cet été

TORONTO, le 12 juin 2026 /CNW/ - Cet été, belairdirect prendra part aux rendez-vous musicaux les plus attendus au Canada. Lors de 15 concerts à l'Amphithéâtre RBC de Toronto et pendant la fin de semaine de l'emblématique festival OSHEAGA à Montréal, belairdirect fera vivre sa marque sur le terrain grâce à des expériences ludiques et interactives destinées aux amateurs de musique.

Le minigolf sur le thème de l’assurance, avec des obstacles inspirés d’événements réels comme les accidents d’auto, les inondations et les tornades, présenté par belairdirect à l'Amphithéâtre RBC de Toronto. belairdirect offrira des collations abordables au festival OSHEAGA à Montréal.

« Cet été, nous allons à la rencontre des gens là où ils sont, dans les concerts et festivals qu'ils aiment, afin de créer des expériences mémorables et fidèles à la marque belairdirect », a déclaré Bryan Dinh, vice-président marketing pour la marque belairdirect, marketing numérique et de croissance. « À l'Amphithéâtre RBC, notre activation ludique sensibilisera les consommateurs à l'importance de l'assurance à travers des moments importants de la vie. Et à OSHEAGA, nous offrirons aux festivaliers une collation abordable, tout en donnant un sens à notre présence en soutenant le Club des petits déjeuners, un de nos partenaires majeurs, et ses programmes de petits déjeuners pour les enfants partout au pays. »

Voici les arrêts de la tournée estivale de belairdirect :

Amphithéâtre RBC : Toronto, du 14 juin au 15 septembre 2026

belairdirect sera présente à Amphithéâtre RBC, un site extérieur très apprécié à Toronto, pour 15 concerts cet été. Les amateurs de musique pourront s'arrêter à la zone expérientielle de belairdirect pour jouer à un minigolf sur le thème de l'assurance, avec des obstacles inspirés d'événements réels comme les accidents d'auto, les inondations et les tornades, et participer à des concours exclusifs.

belairdirect sera présente à Amphithéâtre RBC, un site extérieur très apprécié à Toronto, pour 15 concerts cet été. Les amateurs de musique pourront s'arrêter à la zone expérientielle de belairdirect pour jouer à un minigolf sur le thème de l'assurance, avec des obstacles inspirés d'événements réels comme les accidents d'auto, les inondations et les tornades, et participer à des concours exclusifs. OSHEAGA : Montréal, du 31 juillet au 2 août 2026

belairdirect sera de retour à OSHEAGA et invite les festivaliers à passer par la scène de la VALLÉE belairdirect tout au long de la fin de semaine pour assister à des performances inoubliables. Pour chaque bouchée de gaufre vendue, belairdirect remettra 4 $ au Club des petits déjeuners, un de ses partenaires de longue date, pour appuyer des programmes de petits déjeuners pour les enfants partout au pays. Cette initiative s'inscrit dans le renouvellement de l'engagement de belairdirect envers le Club, qui inclut un don d'un million de dollars pour 2026 et 2027. Elle célèbre un partenariat de longue date amorcé en 2018, qui a contribué à offrir plus de 1,6 million de petits déjeuners dans des écoles partout au Canada, y compris dans des communautés des Premières Nations, métisses et inuites.

« Nous sommes fiers de faire partie de ces moments forts de l'été à Toronto et à Montréal, et de faire vivre l'assurance simplifiée aux adeptes de musique », a ajouté M. Dinh.

Suivez belairdirect sur les médias sociaux pour savoir où trouver belairdirect cet été.

À propos de belairdirect

belairdirect est un fier fournisseur d'assurance canadien qui offre à ses clients des solutions d'assurance complètes depuis plus de 70 ans. Vous pouvez compter sur belairdirect pour réaliser notre objectif commun de rendre l'assurance plus simple et la vie plus facile pour encore plus de Canadiens. Ensemble, nous simplifierons votre vie en vous aidant à protéger ce qui vous tient à cœur grâce à des solutions d'assurance novatrices et personnalisées qui répondent à vos besoins. Fondée au Québec en 1955, l'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone ou en ligne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'information, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook et Instagram.

SOURCE belairdirect

Contacts médias : Pour plus d'informations ou pour une entrevue avec un porte-parole de belairdirect, veuillez contacter : Carine Salvi, Communications externes, belairdirect : 514 617-1794 ou [email protected]