Dans le cadre du partenariat de belairdirect, trois nouveaux programmes de petits déjeuners ont été étendus à Victoria, en Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario et à St. John's, à Terre-Neuve au cours des trois dernières années. De plus, la poursuite de ce partenariat aidera à appuyer encore plus de collectivités présentant de grands besoins. Au cours des trois prochaines années, cet engagement continu permettra aussi au Club des petits déjeuners de continuer à bâtir des relations solides avec les différents gouvernements afin que les enfants à travers le Canada aient accès à un petit déjeuner nutritif. belairdirect appuiera aussi les efforts du Club des petits déjeuners pour accroître la portée du Club en finançant son étude d'impact qui lui permettra de parfaire son modèle.

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence importante sur l'insécurité alimentaire au Canada et le nombre d'enfants qui arrivent en classe le ventre vide est passé de plus d'un million à plus de deux millions. En tenant compte des normes sanitaires et sécuritaires désormais en place et du prix plus élevé de la nourriture, le coût moyen de chaque petit déjeuner est passé de 2 $ à 3 $ de même que la fréquentation des programmes de petits déjeuners dans les écoles qui a augmenté dans toutes les provinces de 25 % à 30 % en moyenne.

« En plus du fait qu'il soit accablant que plus de deux millions d'enfants se rendent à l'école le ventre vide, la pandémie de COVID-19 a augmenté les besoins pour des programmes de petits déjeuners à travers le pays », a déclaré Anne Fortin, première vice-présidente, Distribution directe et chef du marketing chez belairdirect. « Ce partenariat soutenu me tient à cœur en plus d'être une source de fierté pour nos employés à travers le pays. En collaboration avec le Club des petits déjeuners, nous voulons aider à assurer que les enfants de notre pays grandissent en santé en prêtant assistance aux familles pendant la crise et au-delà. »

« Pour nous, la pandémie a confirmé que le Club n'arrivera pas à nourrir les enfants et les jeunes seuls », a affirmé Tommy Kulczyk, directeur général, Club des petits déjeuners. « Tandis que les besoins des familles et des écoles augmentent, nous avons eu la chance de recevoir plus de soutien de la part de nos partenaires et donateurs. Grâce aux nombreux appuis que nous avons reçus, y compris celui de belairdirect, nous pouvons continuer à lutter pour faire du bien-être et de la nutrition des enfants une priorité à l'échelle nationale et nourrir le plus d'élèves possible pendant cette crise sans précédent. »

En servant plus de 257 743 petits déjeuners nutritifs tous les jours dans 1 887 écoles à travers le Canada, les programmes du Club des petits déjeuners s'assurent que tous les enfants ont des chances égales d'apprendre. En reconnaissant l'importance des recherches du Club sur les impacts de ses programmes, le renouvellement de notre partenariat lui permet de continuer à mettre l'accent sur l'implantation des conclusions clés de ses recherches qui seront communiquées au cours des prochaines années. Les programmes des petits déjeuners se concentrent sur les enfants, mais ils ont aussi une incidence positive sur les familles, les écoles et l'ensemble des collectivités.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l'approche du Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de belairdirect

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1 600 personnes. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners . Pour plus d'informations, visitez belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

Renseignements: Carine Salvi, Conseiller principal en communications, belairdirect, 514-270-1700, poste 60520, [email protected]; Nathalie Rochette, Directrice, Communications, Le Club des petits déjeuners, 514 404-5660, [email protected]

