Une nouvelle ère d'hydratation sportive saine 100 % québécoise pour les jeunes et les passionnés de hockey d'ici

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - BEHY , marque québécoise d'hydratation sportive fondée par trois anciens athlètes professionnels, annonce qu'Ivan Demidov devient son ambassadeur officiel. Cette alliance marque le lancement de la campagne « Élève-toi naturellement », une initiative qui vise à célébrer la relève sportive et à promouvoir une hydratation saine, équilibrée et locale, et s'accompagne du dévoilement d'une nouvelle saveur exclusive développée avec le jeune prodige, disponible dès le 15 octobre 2025.

BEHY accueille Ivan Demidov comme ambassadeur officiel (Groupe CNW/BEHY)

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du hockey, Demidov incarne une nouvelle génération d'athlètes : talentueuse, disciplinée et tournée vers des choix de vie sains.

« Nous avons créé BEHY pour offrir une solution d'hydratation sportive naturelle, locale et qui place la santé au cœur de la performance, explique Étienne Boulay, cofondateur aux côtés de Maxime Talbot et Bruno Gervais. Ivan partage cette vision. En plus de son talent sur la glace, il démontre une réelle volonté de s'immerger dans la culture québécoise et de représenter une approche plus équilibrée de la performance. »

Inspirer et soutenir ceux qui aspirent à s'élever

Contrairement aux boissons sportives conventionnelles, BEHY mise sur une formule saine et équilibrée, sucrée à l'érable québécois pur à 100 %, sans édulcorants ni ingrédients artificiels. Conçue et fabriquée au Québec, elle s'adresse aux sportifs de tous âges et à la relève, dans un esprit de transparence et de proximité.

« C'est une grande étape pour moi de m'installer ici et de découvrir le Québec, affirme Ivan Demidov. Pour moi, la santé, le sport et les traditions locales sont importants. J'ai hâte de partager ma vision de la performance saine avec les jeunes sportifs d'ici et de les encourager à faire des choix responsables pour leur santé. »

Une démarche enracinée dans la culture d'ici

Avec BEHY, la performance s'allie à la santé et à l'authenticité. L'entreprise a su bâtir des liens solides avec des partenaires stratégiques, tels que Hockey Québec, qui soutient le développement de la relève sportive, et Érable du Québec, symbole d'un ancrage naturel et identitaire fort. Ces collaborations traduisent l'engagement de BEHY envers les jeunes athlètes et la promotion d'une hydratation sportive plus responsable.

À propos de BEHY

Fondée en 2023 par les anciens athlètes professionnels Étienne Boulay, Maxime Talbot et Bruno Gervais, BEHY propose des solutions d'hydratation sportive saines et locales. Sans édulcorants ni ingrédients artificiels, ses produits accompagnent les sportifs et les jeunes talents dans leur parcours, en valorisant l'authenticité et la santé. Les produits BEHY sont disponibles en ligne sur behy.ca et dans un réseau croissant de détaillants partenaires à travers le Québec.

