BEHAVIOUR INTERACTIF S'ASSOCIE À THE FUN PIMPS, CRÉATEURS DE 7 DAYS TO DIE

Deux studios d'horreur bien établis unissent leurs forces pour solidifier l'avenir de 7 Days to Die

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Behaviour Interactif, le plus grand studio de jeux vidéo au Canada, est heureux d'annoncer l'acquisition de The Fun Pimps, créateurs de 7 Days to Die.

Depuis son lancement en accès anticipé en 2013, 7 Days to Die s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Son succès est dû non seulement à une équipe de développement exceptionnelle et talentueuse, mais aussi à une communauté passionnée et engagée. Le partenariat entre The Fun Pimps et Behaviour vise à récompenser cette communauté en soutenant le développement du projet et en bonifiant ses ressources, sans aucun changement à sa direction créative.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, The Fun Pimps continueront de diriger l'ensemble du développement de 7 Days to Die. Behaviour fournira du soutien additionnel, de l'expertise et des capacités de production, donnant à l'équipe les ressources nécessaires pour accélérer la réalisation de leur feuille de route et offrir davantage aux joueurs passionnés.

« Nous sommes très heureux d'accueillir The Fun Pimps », déclare Rémi Racine, PDG et cofondateur de Behaviour. « Depuis plus d'une décennie, 7 Days to Die s'est imposé comme une franchise appréciée, inspirant plus de 20 millions de joueurs. Le jeu s'intègre naturellement à l'objectif de Behaviour d'assembler un portefeuille diversifié et de grande qualité consacré à l'horreur. C'est aussi un complément idéal à Dead by Daylight - deux jeux qui ont grandi de façon constante, main dans la main avec leurs communautés. Nous avons hâte de célébrer la communauté du jeu en soutenant la vision créative de The Fun Pimps. »

« C'est un moment important pour notre jeu et notre entreprise », affirme Richard Huenink, cofondateur de The Fun Pimps. « Lorsque nous avons fondé la compagnie il y a treize ans, nous n'aurions jamais imaginé que 7 Days to Die deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Cette croissance vient de notre communauté, qui a porté notre jeu depuis le tout début. Pour continuer à leur offrir ce qu'ils méritent, nous savions que nous avions besoin d'un partenaire partageant notre vision ambitieuse pour l'avenir. Behaviour s'est révélé être exactement ce partenaire. »

Vous voulez en savoir plus ?

Les joueurs curieux de connaître les impacts de ce partenariat sur l'avenir de 7 Days to Die peuvent :

Participer au Ask Me Anything sur le Reddit de The Fun Pimps le 25 mars, où les équipes échangeront directement avec les joueurs.

sur le Reddit de The Fun Pimps le 25 mars, où les équipes échangeront directement avec les joueurs. Regarder la vidéo d'annonce officielle sur YouTube et sur les réseaux sociaux des deux équipes.

Consulter la FAQ sur BHVR.com, où nous expliquons ce que cela signifie pour le jeu, sa communauté et son avenir.

À propos de Behaviour™ Interactif

Behaviour Interactif est le plus grand studio de jeux vidéo canadien, avec plus de 1100 employés dans le monde. Behaviour est surtout connu pour sa franchise phare, le jeu d'horreur multijoueur de survie Dead by DaylightMC, qui a diverti plus de 60 millions de joueurs sur plusieurs plateformes. Le studio élargit actuellement son portfolio de propriétés intellectuelles originales avec plusieurs projets. Behaviour s'est également imposé comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de développement externe. L'entreprise a collaboré avec de nombreux leaders de l'industrie du jeu, notamment Microsoft, Sony, EA, Warner Bros. Discovery et Take-Two, entre autres. En plus de 30 ans, Behaviour a développé une culture inégalée et récompensée. Désignée comme l'un des meilleurs lieux où travailler au Canada par GamesIndustry.biz, la société a été récompensée par les prix Enterprise Fast 15 et Best Managed Company de Deloitte Canada. Basée à Montréal, Behaviour a étendu sa présence mondiale avec des studios à Vancouver, Toronto (Behaviour Toronto), au Royaume-Uni (Behaviour UK - North et Behaviour UK -South) et aux Pays-Bas (Behaviour Rotterdam).

À propos de The Fun Pimps Entertainment

Depuis la sortie de 7 Days to Die en 2013, The Fun Pimps continuent de diriger et de redéfinir le marché des jeux de survie. Ce jeu voxel en monde ouvert combine des éléments de tir à la première personne, d'horreur de survie, de tower defense et de jeu de rôle dans un seul bac à sable profondément modifiable. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus, le jeu a rassemblé une communauté mondiale passionnée et une scène de modding florissante.

« Le genre de la survie ne cesse d'évoluer avec les attentes des joueurs », déclare Richard Huenink, cofondateur et directeur créatif. « Notre objectif est de repousser les limites grâce à des systèmes de gameplay plus poussés, des simulations en évolution, de l'innovation dans la création aléatoire de mondes, des avancées dans la technologie voxel et une révolution des outils de génération de contenu. »

7 Days to Die a figuré dans la liste des 100 jeux les plus vendus de tous les temps sur Steam et continue de prospérer parmi les 100 jeux les plus joués de la plateforme. Pour plus d'informations, visitez www.thefunpimps.com et www.7daystodie.com.

SOURCE Behaviour Interactive Inc.

Demandes média : Kaven Gauthier, Gestionnaire, relations publiques, Behaviour Interactif, [email protected]