Bedsure propose aux consommateurs canadiens des offres exceptionnelles sur la literie à l'occasion de l'Amazon Prime Day, juste avant l'été

Les Canadiens peuvent économiser jusqu'à 42 % sur des articles de première nécessité parmi les plus vendus et sur une literie haut de gamme en bambou, qui offre à la fois fraîcheur et douceur et permet de dormir aussi bien que dans les meilleurs hôtels

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ -- Bedsure, une marque de literie en ligne de premier plan réputée pour son confort, sa qualité et son rapport qualité-prix, a dévoilé ses offres spéciales pour l'Amazon Prime Day destinées aux consommateurs canadiens, juste à temps pour l'été. À une époque où le rapport qualité-prix constitue un critère primordial, Bedsure propose des réductions importantes sur ses produits phares, conçus pour répondre à tous les besoins en matière de sommeil, des articles rafraîchissants indispensables pour l'été aux incontournables douillets pour toute l'année.

Bedsure Best Prime Day Deals

Alors que les températures grimpent, Bedsure propose aux Canadiens des solutions abordables pour améliorer leur sommeil grâce à une literie en bambou respirante et à des produits essentiels de tous les jours. « Le Prime Day est le moment idéal pour les Canadiens d'investir dans un meilleur sommeil », a déclaré Eric Lin, Directeur marketing. « Que vous ayez tendance à avoir chaud pendant votre sommeil ou que vous souhaitiez embellir votre chambre à coucher, notre collection répond aux besoins de tous les Canadiens. »

Amazon Prime Day 2026 a lieu en juin prochain au Canada. En voici quelques points forts :

Confort rafraîchissant pour bien dormir en été :

Articles de literie essentiels pour un quotidien raffiné :

Toutes les offres seront disponibles exclusivement sur Amazon pendant le Prime Day. Fort de milliers d'avis 5 étoiles et réputé pour sa qualité et son confort, Bedsure améliorera facilement votre sommeil cet été et au-delà, grâce à une gamme complète allant de la literie rafraîchissante aux articles indispensables pour un confort douillet.

Pour en savoir plus sur les offres Prime Day de Bedsure, visitez www.amazon.ca/bedsure.

À propos de Bedsure

Chez Bedsure, « Get Cozy » est bien plus qu'un simple slogan : c'est le cœur même de tout ce que nous faisons. Nous pensons que le confort ne se ressent pas seulement au toucher, c'est aussi une expérience qui rehausse le confort et la beauté de votre intérieur. Fort d'un savoir-faire de plus de 50 ans dans le domaine du textile, Bedsure offre une qualité éprouvée, des innovations bien pensées et un confort durable, le tout à un prix abordable et accessible à tous. Grâce à des produits qui dépassent toutes les attentes, nous mettons tout en œuvre pour que chaque foyer devienne un havre chaleureux. Pour en savoir plus, visitez le site bedsurehome.com ou la boutique Amazon Canada de Bedsure. Restez en contact avec Bedsure sur les réseaux sociaux @bedsurehome.

SOURCE Bedsure

CONTACT : Joyce Hu, [email protected], +86-15160051390