SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Bectrol, entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de panneaux électriques depuis plus de 45 ans, est fière d'annoncer le déploiement réussi de sa première armoire de distribution électrique Voltline, une solution innovante entièrement conçue et fabriquée au Canada. Ce succès marque une étape importante pour l'entreprise, qui répond ainsi aux défis croissants du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Conçu comme une alternative locale aux produits importés, le Voltline a été spécialement développé pour répondre aux besoins des entreprises en matière d'infrastructures de recharge, offrant une capacité maximale de 1600 ampères à 600 Vca. La première unité a été installée et mise en service avec succès chez un client, attestant ainsi de la fiabilité et de l'efficacité de cette solution.

« Le déploiement de cette première unité représente une étape majeure pour Bectrol. Cela prouve non seulement la qualité et la robustesse de notre produit, mais aussi notre capacité à réduire les délais d'attente et à rivaliser avec les grands acteurs du secteur. Avec le Voltline, nous offrons à nos clients une solution fiable, rapide et fabriquée localement pour répondre aux besoins croissants en matière de recharge de véhicules électriques », déclare Jean Gariépy, directeur technique en électrification des transports chez Bectrol.

Cette réussite confirme l'engagement de Bectrol à soutenir la transition énergétique, tout en élargissant son offre avec des solutions adaptées aux réalités du marché. L'armoire de distribution électrique Voltline est désormais disponible à la vente pour faciliter et accélérer le déploiement des infrastructures de recharge à travers le pays.

SOURCE Bectrol Inc.

Contacts médias : Jean Gariépy, Directeur Technique Électrification des Transports, Bectrol Inc., (450) 230-2874, [email protected]