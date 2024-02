Nouvelle électrisante : BECTROL & IES Synergy révolutionnent le chargement des véhicules électriques en Amérique du Nord grâce à un nouveau partenariat stratégique :

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Dans un bond en avant électrisant pour l'infrastructure des véhicules électriques, BECTROL et IES Synergy sont ravis de dévoiler leur partenariat stratégique. Cette alliance n'est pas seulement une collaboration faisant suite à notre relation de dix ans ; c'est un jalon important pour révolutionner la technologie de recharge rapide, promettant de dynamiser le paysage nord-américain des véhicules électriques.

Au cœur de ce partenariat, Bectrol intègre, certifie et commercialise la nouvelle génération de produits de recharge KEYWATT® (180kw) d'IES, conçus méticuleusement pour répondre aux demandes uniques du marché nord-américain. En tirant parti des technologies d'ingénierie robustes et étendues d'IES Synergy dans la recharge des VE, combinées à la riche histoire de Bectrol dans la fabrication et la certification de produits pour le marché nord-américain sous la certification UL et CSA, nous sommes confiants que cette association pilotera l'avenir de la mobilité avec des chargeurs rapides de haute qualité produits localement, rendant la recharge des véhicules électriques plus rapide, plus fiable et largement accessible d'une côte à l'autre. En conséquence, Bectrol devient le deuxième fabricant de stations de recharge rapide au Canada, et le premier pour la gamme 120-200 Kw.

Jalons de progrès pour notre partenariat : Avancer avec confiance :

Production déjà en mouvement : Avec plus de 1 000 chargeurs prévus initialement en production annuelle avec Bectrol, nous préparons le terrain pour une augmentation exponentielle de l'infrastructure de recharge EV, visant à plus que doubler notre production dans les 12 à 24 prochains mois. Cette montée en échelle ambitieuse est un témoignage de notre engagement à électrifier les routes de l'Amérique du Nord, un chargeur à la fois.

Qualité et fiabilité sans compromis : Les produits IES sont réputés pour leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité. À travers ce partenariat, Bectrol et IES Synergy garantissent que ces marques d'excellence seront intégrées dans chaque unité, assurant une expérience de recharge inégalée.

Excellence du service après-vente : Au-delà de la fabrication, BECTROL est dédié à offrir un soutien après-vente complet, incluant des services de surveillance à la maintenance afin que chaque chargeur offre une performance et une longévité optimales, encapsulant notre engagement envers la satisfaction du client et la durabilité du produit.

Une vision pour une innovation conjointe continue : À mesure que le partenariat évolue, BECTROL et IES Synergy sont déjà sur la voie du développement de nouvelles solutions de recharge innovantes, consolidant ainsi notre engagement à faire avancer la technologie de recharge EV.

Rejoignez-nous dans ce voyage électrisant Cette collaboration représente une synergie de forces, mélangeant l'expertise EV d'IES Synergy et de Bectrol afin de livrer des solutions de haute qualité, fabriquées localement, soutenues par une capacité de service après-vente garantissant une disponibilité optimale à la puissance en kilowatts attendue à chaque occasion.



Nous vous invitons à rester connecté alors que nous dévoilons davantage de développements et que nous nous embarquons ensemble dans ce voyage.

